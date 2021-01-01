莱万：未来可能不会前往美职联 不会思考遥远的未来

这位波兰前锋与德甲霸主的合同将在2023年到期，不过他在此以后不一定会前往北美继续职业生涯。

拜仁慕尼黑球星罗伯特·莱万多夫斯基表示，他对美国大联盟很了解，但他不会在不久的将来转会前往北美继续自己的职业生涯。

莱万多夫斯基的妻子过去曾经表示，她的丈夫有兴趣在洛杉矶结束自己的职业生涯，这无疑对洛杉矶银河和洛杉矶FC而言是一个极具吸引力的引援方案。

虽然这并不表示这位32岁的巨星会在离开拜仁后选择退役，他只是表示自己现在并没有考虑太多自己的长远未来。

在接受哥伦比亚广播公司体育频道采访时，这位拜仁球星表示:“去美国踢球?我不知道，因为我不知道这对我意味着什么，以及什么时候可以发生。我当然知道很多关于美国职业足球大联盟的事情，因为有一些波兰球员和德国球员在那里踢球，他们和我谈论过在那里的生活，还有有关美国职业足球大联盟的一些事情。”

“他们说美国职业足球大联盟的质量每年都在提升，他们想要变得更好。我不知道这对我个人来说意味着什么，但我很高兴自己现在效力于拜仁。”

“我不会去想那么遥远的未来。”

莱万多夫斯基于2014年加盟拜仁，并很快成为了俱乐部历史上最优秀的前锋之一，并在上赛季跟随拜仁赢得了三冠王，还被国际足联评选为2020年世界足球先生。

这位波兰前锋在2019年与俱乐部签下了一份续约合同，这让他将在2022-23赛季继续留在这家德甲豪门。

这位经验丰富的前锋在2020-21赛季再次保持了令人难以置信的状态，在所有比赛的30场比赛中打进31球。在此之前的一个赛季里，莱万多夫斯基在47场比赛中打进了55粒进球。