莱万期待拜仁比平局更出色：我们拥有巨大潜力

这名前锋在阿姆斯特丹一场激动人心的比赛中攻入进球，尽管球队以小组第一的身份晋级淘汰赛，但他对球队的表现并不满意。

周三，拜仁慕尼黑与阿贾克斯的欧冠平局后，莱万多夫斯基表示对自己的球队在控球上的浪费机会感到惋惜。

欧冠的最后一场小组赛中，拜仁3-3战平阿姆斯特丹，莱万多夫斯基梅开二度，帮助球队在E组中稳居头名。在比赛过程中，两队人数都减少到10人。

拜仁曾两度领先，但也曾两次失去优势，包括在补时阶段，科曼的绝杀进球在第95分钟被塔利亚菲科在95分钟的进球扳平。

尽管拜仁以小组第一的身份晋级16强，但在小组赛阶段 以8粒进球超过梅西的莱万多夫斯基并不满意。

“那是一场非常具有攻击性的比赛。”这位波兰国脚说，“但是我们在控球过程中表现的并不好。这是我们的不足之处”

“阿贾克斯控球更多。我们仍然有很多机会，但是我们没有利用它们。”

“阿贾克斯门将奥纳纳也表现得很好。我们有更多的潜力。”

拜仁在比赛进行到第75分钟时，托马斯·穆勒因抬脚过高被红牌罚下，拜仁缩减到10人，而就在8分钟前，马西米兰·沃伯被罚出场，导致阿贾克斯少一人作战。

拜仁门将诺伊尔补充说:“比赛最后非常有趣满了战斗和激情。

“阿贾克斯很好，我们在慕尼黑已经看到了这一点。最重要的是我们是小组第一。”

拜仁体育主管哈桑·萨利哈米季奇对这场比赛的评价很坦率，尽管拜仁在小组中排名第一。

萨利哈米季奇说:“唯一积极的事情是，我们领先。“我们没有打好比赛，我们完全放弃了比赛，这是不可以的。”