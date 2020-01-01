莱万替补即将到位 拜仁接近签下自由身前锋舒波莫廷

够力足球可以确定，今夏自由身离开巴黎圣日尔曼的舒波莫廷接近与德甲豪门签下一份两年合同。

够力足球可以证实，舒波·莫廷即将与拜仁慕尼黑签下一份两年合同。

这位31岁的喀麦隆前锋自从在上赛季结束离开巴黎圣日耳曼后就一直没有加盟任何俱乐部。

舒波·莫廷将成为莱万多夫斯基在拜仁的替补，这也意味着德国豪门可能会把19岁的约书亚·齐尔克泽外租出去，以获得更多的一线队出场机会。

其他球队

据悉这位小将可能会重回自己的母队费耶诺德，而“飞燕诺”主帅艾德沃卡特近日在接受采访时也证实了这一点。

“齐尔克泽是一位优秀的球员，如果一切合适，我们会尝试将其带回球队，拜仁也能因此让他获得出场机会，而薪水在租借中一般也不会是什么大问题。”

曾效力于斯托克城的舒波·莫廷在巴黎圣日耳曼挺进2019-2020年欧冠决赛的比赛中成为了意想不到的英雄，他在四分之一决赛中替补出场，并在第93分钟帮助球队战胜亚特兰大。除此之外，他还在决赛对阵拜仁的比赛中替补出场，但没能重现之前的神奇时刻。

这位身高6尺3寸的前锋有着丰富的德甲经验，他成长于家乡俱乐部汉堡的青训营，也曾为美因茨、纽伦堡和沙尔克04有过效力，迄今为止，他在四家德国俱乐部的204场比赛中打进了45粒德甲进球。

现在，他很可能会扮演一个类似于他在巴黎时所喜欢的替补角色。

他在法甲首发13场，替补出场18场，打入了6粒进球，不过他在对阵亚特兰大比赛中的制胜球将永远被法国首都豪门的球迷所铭记。

巴黎圣日耳曼主帅托马斯·图赫尔在9月证实，俱乐部曾经向舒波·莫廷提供过一份新合同。

“和舒波·莫廷续是一种可能性，不过一切都取决于你是否愿意留下来并接受俱乐部的提议。”图赫尔表示。

“我对他的看法没有改变，他接受了和现在一样的角色，他会成为我们的好球员。如果续约，他扮演的角色不会改变，如果他接受，他很有可能继续留在俱乐部。如果他还有其他的想法，他可能会考虑一下自己的未来。”

在舒波·莫廷和卡瓦尼离开后，巴黎圣日尔曼出现了缺少前锋的情况，不过目前他们已经以纯租借的形式从埃弗顿签下了意大利年轻前锋莫伊赛·基恩。

太妃糖在去年夏天花费2750万欧元从尤文图斯签下了这位未来之星，不顾他并未在莫西塞德郡劲旅站稳脚跟，截至目前只为球队在各项赛事中出场37次，有4球2助攻入账。本赛季他总共为埃弗顿出场4次，打入2球，但只在联赛中获得了7分钟出场时间。

与此同时，另一位离开巴黎圣日尔曼的卡瓦尼也将加盟曼联，这位乌拉圭前锋将与英超豪门签下一份1+1合同，而他在老特拉福德的年薪将高达1000万欧元。

有报道表示卡瓦尼之所以选择加盟曼联，是因为红魔与巴黎圣日尔曼同在本赛季的欧冠H组，乌拉圭人希望能在对阵老东家时证明自己，以表达自己对于俱乐部不与他续约并在上赛季让其沦为替补表示不满。