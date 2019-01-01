莱万改写德甲尘封近半个世纪纪录？埃尔伯在上海直言看好

他曾经是德甲进球最多的外援，直到这一两年才逐渐被皮萨罗和莱万多夫斯基先后超越；他是拜仁慕尼黑的传奇人物，六个赛季拿到了四次德甲冠军，举起过象征德甲最佳射手的小钢炮，更重要的是在2001年和队友们一起站在欧冠最高领奖台，擦干了两年前在诺坎普球场黑色三分钟流下的眼泪。

他就是埃尔伯，上周六在上海，当埃尔伯和四百名拜仁球迷共同见证了莱万创造德甲赛季开局连续九轮进球的纪录后，昔日的拜仁9号球衣主人对于波兰神锋由衷赞美：“就像我之前说的，莱万真的可以打破盖德·穆勒的纪录！”

2019-20赛季开始才两个多月，莱万作为五大联赛状态最火热的射手，正在将一切不可能变为可能。埃尔伯所说的盖德·穆勒所创造的纪录，是当初一个赛季攻入40球，莱万现在9轮结束后已经13次将皮球送入对方球门，而且他在欧冠三场均有斩获攻入5球，德国杯第一轮也有收获。这就难怪埃尔伯会毫不犹豫将当今世界上最好的前锋称号送给莱万。

其实埃尔伯很谦虚，他自己同样是世纪之交的一位世界级前锋。在上海，一位拜仁的资深球迷用餐时意外认出了埃尔伯，激动地跟他说如果没有罗纳尔多，2002年巴西队的前锋线本应该属于埃尔伯。一向低调的埃尔伯只是微笑着连连道谢，他感慨那是巴西前锋的黄金年代，2002年的那场世界杯决赛，埃尔伯在电视机前看到罗纳尔多攻破卡恩的球门，心情多少有些复杂，“但巴西队夺冠的确是当之无愧的。”

埃尔伯之所以如此受到拜仁球迷的喜爱，和他效力球队六年时间留下很多经典瞬间有关。10月26日晚上在上海北外滩白玉兰广场，拜仁举行了一场盛大的看球活动，一位球迷表演了埃尔伯当初的三个庆祝动作，包括2000-01赛季对皇马比赛进球后亲吻膝盖，当时距离他膝盖手术才过去十天；有2001年9月15日和弗赖堡进球后的和平鸽手势，为此前911不幸遇难者祈福；还有1998-99赛季和勒沃库森比赛进球后，卷起场边毯子庆祝的难忘画面，这也成为安联球场拜仁博物馆里播放俱乐部历史纪录片的最后一个瞬间。

慕尼黑和中国相隔8000多公里，不是每一位拜仁球迷都可以去安联球场朝圣，但是在每一次拜仁中国组织的球迷活动，大家都可以近距离尽可能直观地感受拜仁，感受到仁潮仁海中的有你有我。现场播放的拜仁中国宣传片不断出现大大的“友”字，拜仁在落户中国这三年多时间里结交了不少朋友，刚刚去拜仁进行交流比赛的久事男篮派出了深受球迷喜爱的领队刘炜带着两位年轻球员，同济大学的拜仁奖学金获得者也在讲述让台下球迷无比羡慕的经历。

当然看球活动的核心一定是观看比赛，本次看球活动为了达到更好的观赛体验，拜仁尝试在看球现场楼上的拜仁中国全新办公室里搭建演播室，并邀请埃尔伯作为特别评论嘉宾，在赛前和赛中进行了精彩评述。值得一提的是，上个月底，拜仁的另一位名宿卡恩就曾经参与到德甲拜仁比赛转播。在可以预期的将来，拜仁中国还会给球迷带来更多的福利，接下来又会是哪位拜仁大咖来到中国呢？莱万的进球纪录还能延续多久？让我们拭目以待！