莱万：拜仁想要保持竞争力 就得花大钱买人

这名前锋在周三国际冠军杯对阵阿森纳之前讨论了拜仁慕尼黑的转会事宜。

罗伯特·莱万多夫斯基敦促拜仁慕尼黑签下更多的球员，如果德甲豪门想保持竞争力并赢得欧冠的话。

拜仁以德甲七连冠的身份进入2019- 2020赛季，但他们自2013年以来没有获得过欧冠冠军。

在里贝里、罗本、胡梅尔斯、拉菲尼亚和哈梅斯·罗德里格斯离开后，德国冠军已经签下了世界杯冠军法国组合卢卡斯·埃尔南德斯(8000万欧元)和本杰明·帕瓦尔(3500万欧元)。

但是明星前锋莱万多夫斯基坚持认为拜仁必须在他们不断追求国内和欧洲荣誉的过程中挥金如土。

“我们必须等待更多的转会到来。”莱万多夫斯基在洛杉矶对记者说：“没有新签入的球员很难赢得冠军联赛。要在顶级水平踢球，你需要具备一定的实力和一支强大的球队来保持竞争力。在过去的两年里，我们并没有真正做大的转会。我们需要新的签约。”

每个人都知道现在一线队的球员太少不是最好的选择。”这位30岁的球员补充道：“我们需要更多的球员参加训练比赛。我希望在接下来的几天里会发生一些事情。”

关于新援埃尔南德斯和帕瓦尔，莱万多夫斯基说:“埃尔南德斯和帕瓦尔这样的球员只能会帮助我们。他们都是多面手，都是世界冠军，都准备在拜仁踢出顶级水平，我们可以和他们一起成功。”

莱万多夫斯基的队友基米希也表达了类似的担忧。

“我们有很多高质量的球员，但这足以让我们进入赛季吗?”基米希告诉Sport1：“你可以从陪同我们参加美国巡回赛的年轻球员中看出这一点。我们目前有17名一线队球员。如果真的想在冠军联赛中打破僵局，那么也许我们还需要更多的新签约。”

莱万多夫斯基上赛季在所有比赛中打进40球，他的合同将持续到2021年，拜仁主席鲁梅尼格说波兰国脚可以延长合同。

当被问及谈判时，莱万多夫斯基答道:“我们正在谈判。我不知道需要多长时间，但我们的方向是正确的。我感觉很好，不仅和球队在一起，我也爱这座城市。这不仅取决于我，还有其他因素。我们还必须完成谈判。现在说我想在2023年结束我的职业生涯还为时过早。如果我得到续约，我当然想踢更长时间。我仍然觉得年轻。我想踢多久，我还得弄清楚。我现在不去想它。”