莱万：我还未达到职业生涯最巅峰 没有想过金球奖

罗伯特·莱万多夫斯基不会轻视赢得金球奖，尽管他并不认为这是自己的首要任务。

罗伯特·莱万多夫斯基表示，金球奖不是他关注的焦点，但对他来说，一切皆有可能。与此同时，他还表示，自己还未达到职业生涯的最巅峰。

这位拜仁慕尼黑前锋从未进入过这项足坛最负盛名个人奖项评选的前三名，即使是最好的利率，也只是在2015年斩获第四名。

这位31岁的球员很有可能进入2020年金球奖的角逐中，他在所有的各项赛事中中攻入了45粒进球，并帮助拜仁赢得了上赛季的德甲冠军。

其他球队

如果汉斯·弗利克的球队没在本赛季能够完成三冠王伟业，在德甲、德国杯和欧冠中成功捧杯，莱万多夫斯基将成为继梅西和C罗之后，在2007年以来第二位获得该奖项的球员。

“我在去年12月，参加了金球奖的颁奖典礼。”莱万多夫斯基告诉《法国足球》。

“让我们拭目以待，我所做的就是展示我最好的一面，去赢得奖杯和打入更多的进球。不过在我看来，这一切都需要伴随球队的集体荣誉而来，这才是最重要的。”

“我甚至没有考虑过赢得金球奖，不过在我的生活中，我相信一切皆有可能。”

“我还没有进入职业生涯的最佳时期，不过很快我就能进入。我相信我职业生涯的最佳时刻很快就会到来。我知道这不是我的最后一份合同。我想踢更长时间，保持身体和水平。”

“我有很多时间来考虑未来，但我现在的感觉真的很好。我将在明年8月庆祝我的32岁生日，但这并不意味着我觉得自己已经到了这个年龄。”

“我想要的不仅仅是在未来两三年保持高水平，我还要着眼于更长远的目标。”

莱万多夫斯基把他惊人的状态归结于精心的饮食养生和保持身心的敏捷训练。

“我在比赛那天不吃肉，因为对我的身体来说负担太重。我吃的很清淡，这就是我需要的。”他解释道。

“但吃饭取决于很多因素，比赛什么时候进行，何时开始……”

“如果你吃米饭或意大利面，它会在很短的时间内给你带来巨大的能量。但是，随着时间的推移，你就什么也得不到了。”

“最重要的其实是在家中或者比赛后，我的需要去做一些其他事情。当然，这些事需要坚持，只做一次起不到任何效果。不过在你长时间地注意这些以后，就会变得很有意义。”

“在比赛中进球并不容易，尤其是当你疲劳的时候。90%的进球都是由大脑来完成的，它会受到你注意力集中程度的影响。”

“如果你累了，你的思维就会变得迟钝。在禁区内，我们只有0.1秒，也许0.2秒的时间去思考，做出决定，决定如何处理球。”

“这就是我们来训练的原因，因为你必须去做出像像本能一样的反应和动作。不管是左脚还是右脚，你都要做好准备。你甚至不需要思考，去做出你的动作。”

现在的莱万多夫斯基已经是足坛身体状态最出色，水平最高的球员之一，但这位波兰前锋在年幼时却并非如此。

“我小时很是那种害羞且身体弱小的家伙。不过这并不重要，因为我只想去踢球。”

“在8岁的时候，我就在跟10岁的小孩一起踢球，我本身就很瘦弱，还比他们小了两岁，所以我一直都是队内最小最弱的球员。尽管我发育比较晚，不过我在那段时间真得学到了很多。”