莱万急了 喊话俱乐部：赶紧签前场球员做补充啊

这位波兰国脚敦促德甲冠军引进更多的新球员，因为他觉得他们的阵容不够深厚。

罗伯特·莱万多夫斯基敦促拜仁慕尼黑至少签下三名新球员。他表达了自己对德甲冠军球队缺乏引援的不满。

老前锋弗兰克·里贝里和罗本在合同到期后离开了球队，罗本随后直接宣布退役，而哈梅斯·罗德里格斯也离开了球队，回到了母队皇家马德里。

随着三名重要球员的离开，莱万多夫斯基坚持俱乐部必须替换这三名球员，如果他们想保持他们的成功，并抵御来自对手多特蒙德对于联赛冠军的威胁。

“我认为我们需要三名新球员，”他告诉《图片报》。“我们在进攻中失去了三名球员，分别是里贝里、罗本和哈梅斯，而到目前为止，我们还没有在这方面签下一名(经过证实的)新球员。”

尽管拜仁还没有加强他们的中场阵容，但俱乐部已经与勒罗伊·萨尼的转会紧密联系在一起，据报道，他的转会成本将超过1.3亿英镑(1.41亿欧元/ 1.58亿美元)。

英超转会窗口在8月9日开赛前关闭，曼城主帅瓜迪奥拉透露了希望这名边锋留下的想法。

然而，即使拜仁完成了这笔交易，莱万多夫斯基仍然坚持认为这还不够，他认为球队还需要加强其他方面的实力。

“我们需要另一名攻击型边锋——即使萨内来了，”他补充道，然后暗示“可能是一名6号位的球员或者是一名中锋。”

尽管莱万多夫斯基很担心，拜仁还是从汉堡引进了阿尔普，从斯图加特引进了帕瓦尔，从马德里竞技引进了赫尔南德斯。

然而，这位波兰国脚坚持认为他们需要更多，他并不害怕向安联球场的负责人表达自己的想法。

莱万多夫斯基认为，随着有一年的欧洲冠军联赛的临近，他们的目标是欧洲的荣誉和国内的统治地位。

“如果你想和13或14个有经验的职业球员打一个完整的赛季，这将是困难的，”他说。“我们整个赛季有五、六十场比赛，而不只是三、四、五、六个月。”

“我们的球员太少了，赫内斯和鲁梅尼格知道我的看法。”

拜仁接下来将在8月12日迎战科特布斯作为德国杯第一轮的对手，然后将在8月16日主场迎战柏林赫塔，开始他们的德甲征程。