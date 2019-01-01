莱万大四喜助拜仁狂胜 谦卑表示赢球就开心

波兰前锋在欧冠赛场继续着他的高光表现，上演史上最快大四喜帮助拜仁6-0横扫红星。

本轮欧冠小组赛，拜仁客场挑战贝尔格莱德红星。上半场拜仁凭借格雷茨卡的进球1-0领先对手，但到了下半场，莱万多夫斯基连进四球，托利索再为拜仁打入第六球，最终德甲冠军6-0血洗对手，全取3分锁定小组第一。

从第53分钟到第67分钟，莱万仅仅用时14分31秒就完成了大四喜的壮举，堪称欧冠史上最快大四喜。

值得一提的是，莱万成为了继梅西之后第二位在欧冠赛场两次单场比赛收获死囚的球员。此前波兰人还是多特球员时，就曾在2012-13赛季欧冠半决赛对阵皇马时，包揽当场比赛全部4粒进球，帮助大黄蜂4-0晋级决赛。

并且莱万还是拜仁和多特的双科队史欧冠最佳射手。他本场比赛的第四粒进球使他超过了托马斯-穆勒保持的欧冠43球纪录，而效力伊杜纳信号公园期间，他也为多特打入17粒欧冠进球，与罗伊斯的进球纪录持平。

莱万本赛季至今仅仅出场20次，就已经打入27球，16个德甲进球，10个欧冠进球和1个德国杯进球。

赛后接受天空体育采访时，拜仁锋霸说道：“最重要的是我们打得很好，防守和进攻都很好。我们从比赛中得到乐趣，不管对手是谁，我们都会贯彻我们的战术安排。”

“即使我没能进球，只要我们能赢得比赛，我一样会很高兴。”

拜仁在2-0击败奥林匹亚科斯之后，就已经确定了一个晋级名额。他们目前在小组赛中的进球数高达16球，排名第二的热刺进球数仅为7球，第三的奥林匹亚科斯整个小组赛至今只打入过3粒进球。

整体来看，拜仁在本月初解雇了主帅科瓦奇，由助教弗里克出任代理主帅。换帅之后的四场比赛，拜仁全部零封对手，并且一共收获16粒进球。

不过，德甲卫冕冠军在国内赛场还没有完全逆转之前的颓势。他们落后于领头羊莱比锡和排名次席的门兴，仅位列积分榜第三。接下来的联赛，他们会在主场迎战勒沃库森，随后客场挑战门兴。