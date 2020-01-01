莱万：取消2020金球将评选太过草率 秘籍赛程是重大考验

这位拜仁前锋认为金球奖评选取消一事太过草率，并担心密集的赛程对球员的身体造成巨大负担。

罗伯特·莱万多夫斯基认为，做出取消2020年金球奖的决定“太早了”，这位进球如麻的拜仁慕尼黑前锋因此错过了赢得金球奖的机会。

这位32岁的波兰国脚承认，2019- 2020赛季是他职业生涯截至目前度过的最佳赛季。

上赛季，拜仁横扫所有对手，再度完成了三冠王的伟业，他们的9号球员在所有各项比赛中总计打入了55粒进球。

其他球队

随着年龄的增长，莱万多夫斯基似乎变得越来越好，他为自己设定的令人震惊的标准也在不断提高，他的工作效率也随之水涨船高。

他的成绩已经得到了欧足联的认可，也因此获得了年度最佳球员这一奖项，同时他仍然是国际足联足球先生的热门人选。

不过，没有人会把金球奖添加到他们的收藏中，因为由于新冠疫情的肆虐，《法国足球》已经宣布将取消这一奖项本年度的评选。

莱万多夫斯基对《法国足球》的这一决定感到失望，而其他主要荣誉的评选并没有在2020年被取消。

这位拜仁球星在接受《每日邮报》采访时表示:“有人已经做出了决定，今年将不会有金球奖。”

“也许他们决定得太早了，因为其他所有的奖杯都还照常颁发。很多球员、教练、记者都知道，对我来说，这是最好的赛季。”

“我们做到了我们所做的，这是壮观的。我很高兴大家都看到了。这些奖项是美好的，令人惊奇的。”

“但我也知道，每个人的奖杯都是属于球队的。没有前锋的球队很难训练，而没有球队的前锋也无法发挥作用。”

现在，莱万多夫斯基的注意力集中在追逐拜仁的集体荣誉上，汉斯·弗利克的球队决心卫冕德甲、德国杯和欧冠冠军。

目前德国巨人已经进去了欧冠16强，莱万多夫斯基表示:“我们上赛季赢得了这个奖杯，但很明显，一次是不够的。”

“我们仍然很有饥饿感。我们想要和球迷们一起在一个座无虚席的球场里体验这种感觉。也许这个赛季过后，我们会有再度进行庆祝。”

然而，在2020-21赛季保持竞争力并不容易，因为短暂的暑假，球场上缺乏球迷，繁重的日程安排让所有相关人员的生活都很艰难。

莱万多夫斯基补充道:“上个赛季结束后，我们开始了新赛季，准备时间如此之短，这从身体层面来说非常困难。”

“每个球员，每个球队。我们不可能将这个赛季与去年或明年进行比较。”

“这太难了。这么多的比赛，这么艰难的一段时间，然后欧洲杯也马上就要来了。你必须考虑你的身体，在三月份，它会变成什么样。”

“我们能在最重要的比赛到来时做好准备吗?你是一名职业球员，你必须适应这一切。”