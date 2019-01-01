好事近 莱万：与拜仁的续约已完成95%

德甲豪门似乎即将续约这名前锋，合同将延长到2023年。

罗伯特·莱万多夫斯基表示，与拜仁慕尼黑的续约谈判“已完成95%”。

波兰前锋莱万多夫斯基在周六盖尔森基兴的比赛中扮演了一个重要角色，他上演帽子戏法，帮助拜仁3-0战胜沙尔克。

莱万多夫斯基与球队的合同到2021年到期，他证实自己即将与球队续约两年。

当他得知这笔交易已达成99%时，莱万多夫斯基对天空电视台表示，“还没有，可能是95%。”

莱万多夫斯基上赛季打入22粒进球，成为德甲联赛的头号射手，他相信在2019- 2020赛季他会有另一个精彩的赛季。

“我总能踢得更好，而且我每个赛季都有潜力提高。”他补充道：“每个赛季我都能做些特别的事情，但我会试着帮助球队。不管和谁比赛，我总是努力进球。”

他的教练科瓦奇对莱万多夫斯基也持同样乐观的态度。

“(他的表现)非常好，这就是他在那里的原因。”克罗地亚人说：“这就是他能做的。在过去的五、六、七年里，我不知道他在德国效力了多久，他已经证明了自己是德甲最好的前锋。不仅在最近一场比赛，而且在今天。他的效率和准确性是独一无二的。我们很高兴我们有他，我希望他在未来的几周和几个月里继续这样做。”