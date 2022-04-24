莱万与巴萨传绯闻 拜仁总监排除球队出售这位波兰前锋的可能性

拜仁慕尼黑总监萨利哈米季奇重申，俱乐部不打算出售莱万多夫斯基。

虽然莱万已经33岁了，但他并没有任何状态下滑的迹象，本赛季至今，他在各项赛事中为拜仁轰入48球。

他的合同将在2023年夏天到期，这引起了巴萨的兴趣，但拜仁希望在未来某个阶段与他进行续约谈判。

萨利哈米季奇日前做客Sky90节目，被问到是否可以排除莱万今夏离队的可能性时，萨利表示：“是的，我们会谈判，然后我们会看看事情如何发展。他的合同持续到2023年，现在我们会谈论之后的事。”

“在过去的几周里，我看到莱万绝对很放松。他是一个绝对的职业人士。如果他不进球，他就会很气愤。这就是他的特别之处，这就是他如此出色的原因。你必须管理好他，但他也会给你带来回报。”

“我已经和他的经纪人谈过了，我们约定了一次会议。我们有很充足的时间，我们为他效力于球队感到高兴和自豪。现在我们正在等待，看看谈判如何进行，但有一点很明确，那就是他的合同将持续到明年夏天。”

“莱万受到了最高的尊重，球迷们都喜欢他，他是我们俱乐部薪水最高的球员，你也必须考虑我们的表现以及我们有多少预算。”

“我和莱万谈过了，我们当然会谈论一切。我们也会和他的经纪人谈。我们有世界上最好的前锋，我们对此感到自豪。我们还没有进行谈判。但我们会这样做的，是的。”

最近还有消息称拜仁在关注多特蒙德的挪威前锋哈兰德，但对于这个说法，萨利表示：“我们已经拥有世界最佳前锋莱万，所以与哈兰德的传闻并不合理。”

拜仁已经夺得德甲10连冠，外界预计俱乐部会在今夏进行一些引援，来给球队阵容带来一些新鲜感和新的活力。

但是，拜仁很清楚稳定性的作用，目前他们就在与功勋球员诺伊尔以及穆勒谈续约。萨利承认：“过去几周我们一直在和穆勒以及诺伊尔谈判，就像我们现在要和莱万谈判一样。”