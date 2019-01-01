莫雷诺致敬恩里克：西班牙是属于他的球队

这位西班牙现任主帅对前任的表态令人动容。

罗伯特·莫雷诺将西班牙4-0战胜法罗群岛的比赛献给了他的前任路易斯·恩里克。恩里克在8月底女儿去世前辞去了主教练一职。

罗德里戈和帕科·阿尔卡塞的进球确保西班牙在2020年欧洲杯预选赛F组中保持了100%的战绩，并帮助新教练莫雷诺在正式执教以来的两场比赛中获得了第二场胜利。

双方球员在周日比赛前都默哀一分钟，以示对路易斯·恩里克的敬意。本场比赛的举办地希洪正是恩里克的出生地。

莫雷诺在新闻发布会上说：“谈论这个让我很沮丧，与其他人相比，这支球队更加属于他（路易斯·恩里克）。这是一件小事，但我们想把它献给他，尤其是在莫利农球场。”

莫雷诺看到他的球员们在对阵法罗群岛的比赛中不时表现得很吃力，在比赛的大部分时间里，法罗群岛都是10人防守，莫雷诺称赞了西班牙队的进球球员。

“我离开时非常满意。”他说：“有一个像阿尔卡塞这样的得分手是我的荣幸，他在这个领域非常出色。罗德里戈也打入了另外两个进球，我很高兴他们两个都成功了。阿尔卡塞增加了竞争，你必须每场比赛都进球（才能和他竞争）。”

莫雷诺还对塞尔吉奥·拉莫斯表示了敬意。拉莫斯追平了卡西利亚斯代表西班牙出场167次的纪录。

“有几种方法可以进入国家队。”莫雷诺说：“首先，在你的俱乐部做好，然后在为西班牙踢球的时候做好你自己，做到最好。”这是不错的一周，因为它增加了内部竞争。这对国家队来说是件好事，尽管对我来说，做出选择更加困难。”