莫雷诺：如果恩里克愿意回来执教 我会让步

如果这位前巴萨主帅希望回归斗牛士主帅的位置，他的继任者表示很乐意让位。

罗伯特·莫雷诺表示，如果路易斯·恩里克想回到西班牙主教练的位置，他很乐意让位。

莫雷诺是在路易斯·恩里克于6月离职后上任的，当时西班牙皇家足球联合会(RFEF)将其离职的原因归纳为“家庭原因”。

其他球队

上周，这位前巴塞罗那主教练的女儿夏娜在与骨癌抗争了五个月后去世的消息得到了证实。

西班牙皇家足球联合会主席路易斯·鲁比亚莱斯说，如果恩里克决定回去，大门永远向他敞开，莫雷诺也会毫不犹豫地离开。

当被问及上周的新闻时，莫雷诺对记者说：“这是最近的情况，我们不会谈论这个。”

“我把路易斯看作是我的一个朋友，友谊高于一切。如果有一天他想回来，我很高兴让位给他并和他一起工作。”

西甲所有的比赛都在上周末举行了一分钟的默哀，西班牙国家队也在周一的训练中表达了他们的哀思。

莫雷诺曾与路易斯·恩里克在巴塞罗那、罗马和塞尔塔共事过，之后在2018年执掌西班牙时加入了他的团队。

他希望本周在对阵罗马尼亚和法罗群岛的2020年欧洲杯预选赛中取得积极的结果，至少能给这段艰难的日子带来一些积极的情绪。

“这是艰难的一周，”他说。“我们会试着在这个非常糟糕的时刻给大家带来一些小小的快乐。这是我们唯一能做的。”

在周四对阵罗马尼亚的比赛中，谁将首发还不确定，在过去的三场比赛中，凯帕取代了德赫亚成为西班牙的头号门将。

德赫亚在上个月曼联主场意外输给水晶宫的比赛中又犯了一个错误，这让人们更加怀疑他是否有机会赢回国家队的主力门将的位置。

不过，莫雷诺表示轮换门将也不是问题，他很高兴看到球队内部的竞争。

“我认为竞争是好的，”他说。“我不认为我们会有一个固定的门将。重要的是他们都是一线队的选择。然后我们会分析我们的对手，然后决定谁会上场。”

“在巴萨，我们赢得了三冠王(2015年)，(马克-安德烈)·特尔施特根和(克劳迪奥)·布拉沃(Claudio)都有上场比赛。”