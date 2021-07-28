莫里巴的合同纠纷：为什么这位巴萨天才小将被排除出了季前赛训练营？

这位18岁的球员甚至没有被征召参加巴萨B队的友谊赛，因为他未能与巴萨续约，其合同将于2022年到期

巴塞罗那主席拉波尔塔正在努力解决前任何塞普-玛利亚-巴托梅乌留下的烂摊子，同时也在努力完成梅西交易的最后部分，以确保球员的未来，但俱乐部的问题并没有到此为止。

这是因为现在，拉马西亚青训营近年来最有天赋的年轻球员之一可能会在这个夏天离开俱乐部。

在这样的时刻，巴塞罗那需要比以往任何时候都更依赖他们的传奇学院来培养高质量的球员，并在转会市场上节省资金，但伊莱克斯-莫里巴的未来如今岌岌可危。

这名18岁的中场球员经常被拿来与保罗·博格巴进行比较，他的合同还有一年到期，到目前为止，俱乐部还没有与他续约。

这名球员的经纪人要求过高的薪水，因此俱乐部不允许让他参加一线队和B队的季前训练。

莫里巴与英超俱乐部曼城和切尔西传出了绯闻，但巴萨的死敌皇家马德里也在暗处留意着他的动态。

巴萨认为，皇马一直在狡猾地引诱这位球员转会。5月底的时候，莫里巴曾在西班牙首都被拍到与皇马“超级球迷”托马斯-隆塞罗一起，隆塞罗是《阿斯报》记者，偶尔也会作客西班牙六台El Chiringuito节目。

隆塞罗在推特上晒出自己与莫里巴一起用餐的照片，并写道：“在照顾一位出色的巴萨青训球员，这是一个很有礼貌的小伙子。来马德里吧，伊莱克斯！”

2018年8月，这位几内亚出生的中场球员在对阵皇家马德里青年队的比赛中上演了帽子戏法，其中包括一记例如瞠目结舌的中圈进球。从那以后，皇马就一直在关注他。

虽然皇马不会为了这名球员而冒险与巴塞罗那公开交恶，但他们明白巴萨现在焦头烂额，口袋空空，而且非常欢迎那些简单的解决问题的方案。

对巴塞罗那来说，现在卖掉莫里巴比让他在明年夏天自由转会更好。

从巴萨的角度来看，他们已经为莫里巴投资了大量的金钱。他在2019年签下的那份合同让他成为俱乐部历史上收入最高的青年球员，通过这份合同，他已经赚了超过100万欧元。

巴萨中场也不缺人，因为拉玛西亚青训营很容易就能在中场位置培养出优秀的球员。目前，16岁的加维正在充分利用莫里巴的缺阵，他在两场季前赛中都表现出色。

这是巴塞罗那的一个麻烦时期，俱乐部有太多的其他问题需要处理，尽管莫里巴上个赛季在科曼手下的表现令人印象深刻，但俱乐部仍然有太多的问题需要处理。

拉波尔塔和他的同事已经采取了强硬的立场，巴萨球迷普遍的立场是支持拉波尔塔，而不是在俱乐部陷入财政危机的当下屈服于球员经纪人的过高要求。

尽管莫里巴在上赛季登场的18场比赛中表现出色，并在够力足球的NXGN世界顶级年轻球员名单上排名第50，但他并没有像另一位巴萨中场新人佩德里那样发挥关键作用。

因此，如果莫里巴离开的话，巴萨不会认为这是一场彻头彻尾的灾难，尽管他们更希望他留下来。

在巴萨看来，最好的解决办法是让球员降低薪水要求并留在俱乐部。而据悉，莫里巴希望快速解决这件事，这样他的上场时间就不会受到进一步的影响。

巴萨B队主教练塞尔吉-巴尔胡安最近在接受《世界体育报》采访时说道：“我已经和莫里巴谈过了，我告诉他我会尽我所能帮助他，但最重要的是我建议他不要离开，其他的我无法插手了，因为这不是我的工作，我只能说我希望他能留下来。”

“这对他和俱乐部来说都是一个新的困难，但重要的是这不会影响到他。他需要继续努力，这样一来，如果情况得到解决，他就能在比赛到来时保持良好状态。他做到了，他很好地应对了艰难时刻。”

在被排除出巴萨一线队的阵容之后，人们认为莫里巴可以在巴萨B队的季前热身赛中上场，但他并没有出现在周五巴萨3-0战胜埃斯卡拉的友谊赛大名单中。

从莫里巴的角度来看，巴塞罗那不再像过去那样吸引人了。如果欧洲其他一些顶级球队不背负债务，愿意支付他更多的钱，甚至给他更大的赢得奖杯的机会，那么考虑自己的选择才是明智的做法。

更重要的是，他因为续约问题收到了球迷发来的大量种族歧视信息，周一晚上，莫里巴在社交媒体上展示了这些信息。但话说回来，任何联赛的任何俱乐部都有这种令人反感的情况出现，离开巴塞罗那并不一定会有什么不同。

巴塞罗那计划在本周晚些时候与莫里巴的经纪人坐下来谈判，并希望达成协议。如果一切顺利，他的未来将继续属于巴塞罗那，他可以期待在对阵斯图加特、萨尔茨堡和尤文图斯的比赛中登场，过去的几周可以成为往事，不再被提起。

但如果谈判进展不顺利，那么他下一次出现在诺坎普可能就会是穿着另一支俱乐部的球衣了，甚至可能是一件白色的球衣。