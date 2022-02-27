莫耶斯：西汉姆已给乌克兰边锋亚尔莫连克放假

西汉姆边锋亚尔莫连科被俱乐部批准休战，因为他的祖国乌克兰正在经历战争，西汉姆主帅莫耶斯表示，俱乐部已经为球员提供了充分支持。

亚尔莫连科是乌克兰队史出场次数第三多的球员，他在基辅迪纳摩成名，职业生涯大部分时间都在那里度过，后来才加盟多特蒙德并转投如今的西汉姆。

在俄乌战争期间，莫耶斯表示俱乐部已经给球员放了假。

莫耶斯说道：“我不得不说，他目前的情况并不理想，我们已经给他放了几天假，这完全可以理解。”

“这非常困难，但我已经问过他，如果有什么我们可以为他做的，如果有，我们肯定会帮助他。他问我他现在能不能休息几天，我们当然会同意他这样做。这对他和他的家人来说是一个非常困难的时期，我们尊重这一点。”

“我周四在训练场上和他谈过，他很难过，你可以想象，这也是理所当然的，所以我们只是希望一切顺利，他所有的家人都能保持安全。”

“我认为整个世界现在都在思考和讨论这个问题，不是吗？我们都对这些行为深感悲哀，我们都迫切希望没有死亡，但我们知道已经有了。”

“我们真的为之感到难过。我们刚刚从疫情中走出来，我们最不需要的就是有任何接近'战争'一词的东西。我们真的一点也不希望这样。”