莫耶斯：不赞同欧冠改制的提案 参赛资格应由成绩决定

在2-1击败埃弗顿上升到英超第六后，西汉姆主帅莫耶斯炮轰了欧冠改制的最新提议。

目前的欧冠包含32支参赛球队，但有报道称，欧足联考虑在2024年扩军到34队。

多出来的两个名额将被系数分高的球队获得，赢得足总杯冠军的队伍也有可能获得参赛资格，但莫耶斯反对这样的做法。

这位铁锤帮主帅认为，靠联赛排名获得欧战参赛资格依然是唯一公平的途径。

莫耶斯说道：“我们谈论足球要有包容性，这意味着给所有球队平等的机会去参加这项赛事。”

“如果小球队赢了，我们期待得到同样的对待。或许如果我是前六常客的主帅，我会希望这样吗？我认为大多数人都不赞同这是正确的提议，参赛资格应该由成绩决定。”

在击败埃弗顿后，西汉姆已经进入英超前六，再次获得欧联参赛资格。由于现在他们只落后第四名的热刺3分，他们甚至有可能在赛季末获得欧冠参赛资格。

莫耶斯对于球队战胜埃弗顿感到高兴，但他告诉记者：“有时候情况或许会更明确，但在赛季这个阶段，你会为拿到这些积分感到高兴。”

“回到欧战行列证明我们这个赛季表现很不错，我们必须继续保持。”