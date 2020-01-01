莫耶斯：错过克罗斯是最大遗憾 永不后悔执教曼联

这位弗格森继任者谈到了自己在红魔的最大遗憾，并认为自己永远不会后悔执教曼联。

大卫·莫耶斯表示，在他担任曼联主帅期间，没能签下托尼·克罗斯是他最大的遗憾，在他心目中，这位德国中场球员的重要性甚至超过了加雷斯·贝尔和弗郎西斯科·法布雷加斯。

2013年夏天，在弗格森爵士退休后，红魔选择了任命在埃弗顿度过了11年执教生涯的莫耶斯，这让这位苏格兰教头得到了足坛最具声望和要求最高的教练职位。

在掌控曼联之后，他就一直计划引进克罗斯、贝尔和法布雷加斯。

其他球队

2014年，德国世界杯冠军成员克罗斯选择离开拜仁慕尼黑，加盟了皇家马德里。莫耶斯证实，克罗斯曾与曼联有过沟通，他甚至花费了数学时间来推动这一转会。

当被问及他最大的遗憾是什么时，这位现任西汉姆联主教练说:“托尼·克罗斯肯定是那个让我最遗憾的人。那时候我们也非常需要贝尔和法布雷加斯。”

“但我不得不说，在那之前，当我还在埃弗顿的时候，我们真的很接近签下一些优秀的球员，但我们有好几次都没能让他们越过那条线。”

莫耶斯目前正在铁锤队效力，在离开老特拉福德后，他还执教过皇家社会和桑德兰。

他一直坚持说他不后悔同意接替弗格森的位置，他相信，尽管自己在曼联失败了，但仍然享受着一个富有成效的教练生涯。

56岁的他补充道:“我相信是这样的，因为我有着丰富的经验，和不同球员一起工作会给你不同的经历和经验。”

“但是我不得不说，我去过的每一家俱乐部都很棒，每一家。”

“曼联和桑德兰给我展示了不同的东西。我经历过不同的阶段，我认为这就是为什么现在，当你达到这个水平时，我会认为你处于一个更好的位置来进行管理。”

“我想当我回首过去的时候，我会后悔离开埃弗顿，因为我在那个时候已经为太妃糖建立了体系。但我永远不会后悔加入曼联，也不会后悔我所做的一切。”