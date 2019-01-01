莫耶斯：西汉姆的阵容比我上次执教时更强大

苏格兰教练已经回到了伦敦俱乐部，但是他觉得现在他有了更好的阵容。

大卫·莫耶斯说当他周一早上回到西汉姆重新担任主教练的时候，他的心中充满了怀旧之情。一年半前，西汉姆解雇了他。

这位苏格兰主帅签署了一份为期18个月的合同，他的前任曼努埃尔·佩莱格里尼在12场比赛中输掉9场，最终在周六以1-2输给莱斯特城后被解雇。

2017年，前主帅斯拉文·比利奇被解职，莫耶斯在2017-18赛季执教铁锤7个月，但他最终被佩莱格里尼替代。

这位前曼联主帅觉得他在伦敦俱乐部的上一段时间已经开始有所成就，但现在他可能不得不从头再来。

“实际上，我认为我已经处理掉了一些东西，我们已经做到了一些……有相当多的不可协商的'你正在做的工作'，但我觉得我可能不得不回到一开始说'我们回到这里'，我本来希望有一个新的信息。”莫耶斯说。

“我相信我们现在的阵容比我刚来的时候更强大，更好。我认为在接下来的几个星期和几个月里，我们需要在平衡、团队和阵型上做出努力。”

“我想说的是，（纪律）可能是我上一次执教中最重要的工作之一。”

2018年5月，莫耶斯离开了伦敦体育场，当时俱乐部决定不续签他签下的短期合同，尽管他让俱乐部提前两轮保级。

他还暗示，在佩莱格里尼接手之前，他将采用类似的教练方法。

莫耶斯说：“你能做的事情只能有一定的限度，但看起来我又要回到那个水平，说‘事情就是这样’了。要么你加入，要么你不加入，因为我没有足够的时间和足够的比赛——如果你们中有一两个人不喜欢，那么对不起，让我知道。”