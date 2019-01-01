莫耶斯承认：鲁尼从未想过从曼联转会去曼城

这位前红魔主帅说当他执掌老特拉福德时，这位传奇前锋想转会离队，但被劝说留下。

大卫·莫耶斯坦承鲁尼在其刚执教曼联时就想离开，但是曼城从来都不是他的选择。

2013年夏天，弗格森在老特拉福德宣布退休。

曼联从另一个苏格兰人身上寻找灵感，莫耶斯在埃弗顿证明了自己的价值后与曼联签下了一份长期合同。

他被证明是一个严重的失败，因为他作为一位标志性人物的继任者时面临很多挑战。

其中就包括了拥有神奇魔力的前锋鲁尼，他后来成为了红魔历史上的头号射手。

莫耶斯说:“当我加入曼联的时候，鲁尼想要离开，当我加入俱乐部的时候，我就意识到了这一点，他想要换队。”

“但实际上，那时我真的想要他，我真的想让他留下来。”

“我认为有机会再和鲁尼共事，那对我有帮助，他确实做到了，他真的很好。”

莫耶斯在古迪逊公园的时候帮助鲁尼开启了他的职业生涯，他把一个16岁的年轻人推上了一线队舞台。

他说:“是的，我知道(鲁尼想去哪里)，是的，我当时就知道。”

“但是我不得不说我那时从曼联的老板那里学到了一些东西。”

“我认为鲁尼最终向曼联递交了转会申请，老板转过身来说：‘你不要认为我们会听取转移请求，但我们有更好的球员，很多请求转会的球员，当我们想他离开的话，我们会跟他谈’。”

莫耶斯坚持认为，曼城在当时是一支新兴的力量，但不是鲁尼关注的目标，并说："不，他未曾想过转会曼城，"

“所以，这是一个线索。是的(那是一家英超俱乐部)。”

莫耶斯已经透露，切尔西是鲁尼想要联系的球队。

他在2015年4月接受采访时表示：“切尔西差点就拿下他了。”

“穆里尼奥很感兴趣，但是我们不会做任何交易。我必须努力确保他留下，这也是曼联前进的核心。”

鲁尼最终在2017年离开了曼联，回到了埃弗顿，后加盟美国职业足球大联盟的华盛顿联队。