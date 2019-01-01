莫欺少年穷 巴尔德斯：曾帮助法蒂买新球鞋

现在的巴萨青年教练在这个16岁孩子的成长过程中扮演了非常重要的角色。

巴塞罗那青年教练维克多·巴尔德斯透露，在发现安苏·法蒂的球鞋有多糟糕后，他不得不帮助他买了一双新靴子。

16岁的法蒂在巴塞罗那5-2战胜皇家贝蒂斯的比赛中成为自1941年以来巴萨最年轻的新秀，并在周日晚上成为头条新闻。

在过去的一个月里，巴尔德斯密切关注着这位攻击手的发展，并讨论了他最大的任务是如何在俄罗斯的一次比赛中检查法蒂的球鞋。

巴尔德斯在周一的新闻发布会上说:“我告诉他把他的球鞋给我，这完全是一场灾难，给他带来了疼痛。没人想到会是球鞋，但我想到了。我们去买了一些新的。”

拥有新球鞋的法蒂很快就进入了巴尔韦德的一线队，并发现自己在周日的比赛中获得上场机会。

莱昂内尔·梅西和路易斯·苏亚雷斯都因伤缺阵，这名少年迎来了机会，巴尔德斯显然认为这只是法蒂的开始。

他说:“他强壮、敏捷、自信。你必须给这种天赋自由，让他自由跑动。我真为他高兴，他今天早上给我打电话，这让我很兴奋。我很感谢巴尔韦德给他几分钟时间。他的表现并不令我惊讶。他代表着勤奋。他拥有精英球员的灵魂，他是禁区里的掠食者。”

巴萨主教练巴尔韦德也对法蒂的表现印象深刻，并承认他对16岁的法蒂的表现感到惊讶。

“他有很多自信，去空当，面对单对单机会。”巴尔韦德说：“他是我用过的最年轻的球员，但是和老兵一样，我们关注表现，他能给我们带来好的表现，这就是为什么我让他出场。安苏的能力让我们感到惊讶，我们将会看到未来会发生什么。”