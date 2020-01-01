莫斯科火车头一球员在家训练时死亡 年仅22岁

这位年轻的后卫在家中独自训练时不幸去世。

莫斯科火车头球员Innokenty Samokhvalov在俄罗斯冠状病毒封锁期间进行单独训练时死亡。

周日，莫斯科火车头俱乐部通过声明和他们的社交媒体账号宣布了这名22岁球员的死讯。

Samokhvalov一直在自己的房子里训练，以适应俄罗斯政府对足球俱乐部训练的限制。

其他球队

火车头的声明说：“4月20日，后卫Innokenty Samokhvalov死亡。这名球员在一次单独训练中病倒了。悲剧的细节正在被澄清。Innokenty Samokhvalov留下了妻子和儿子。火车头对所发生的一切感到震惊。这对我们的家庭来说是个巨大的悲哀。”

俱乐部还在推特上写道：“他是一个善良、乐于助人的人，也是一个好朋友。我们对所发生的事情感到非常震惊，并向他的家人和朋友表示诚挚的慰问。”

Samokhvalov自2015年加入火车头俱乐部以来，还没有为球队的一线队出场，他一直在俄罗斯第三级别球队卡赞卡队效力。

在接受俄罗斯媒体采访时，卡赞卡队教练亚历山大·格里辛表示，Samokhvalov的死因是心脏问题。

“这是可怕的。医生告诉我们死因是心力衰竭。如果医生允许他训练，那么我们必须假设他没有任何问题。”