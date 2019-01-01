莫拉塔转会去马竞？主教练西蒙尼回答“模棱两可”

马竞主帅在西班牙国王杯1:1战平赫罗纳之后后，对关于这位前锋的传闻含糊其辞。

当被问及俱乐部对切尔西前锋莫拉塔的兴趣时，马竞主教练迭戈·西蒙尼闪烁其词，称他不能“证实或否认”转会市场的任何事情。

莫拉塔有可能在今年冬天回到西甲，塞维利亚是诸多家对这位前皇马前锋有兴趣的俱乐部之一。虽然俱乐部也已经承认与这位西班牙国脚的交易将会“非常非常复杂”。

据够力足球周三的报道，西蒙尼的球队已经加入了引进这名26岁球员的竞争中，未来几天还将讨论一笔潜在的租借交易。

但是西蒙尼在周三的国王杯8分之一决赛第一回合的比赛中1:1战平赫罗纳后，并没有透露任何消息，

西蒙尼告诉记者:“我唯一想的就是即将到来的与莱万特的比赛。”

“我不想谈论那些不在我们身边的球员，只想谈论那些在我们身边的。”

“我不能证实或否认任何事情，因为教练们都在等着看俱乐部能做些什么。”

“一些球员想要更多的上场时间，一些可能会被俱乐部卖掉，一些可能会到来。我们只需等到1月31日，一切就会揭晓。”

谈到周三的比赛，西蒙尼说他觉得赫罗纳让球队的日子变得很困难，但无论对哪支俱乐部来说，比赛的结果都是可以接受的。”

“赫罗纳是一支强大的球队，他们做的很好。在西班牙足球中，你面对的每一支球队都会给你带来困难。”

“平局对双方都能接受，双方都有50%的机会。现在，让我们看看下周会发生什么。”