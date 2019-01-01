莫拉塔步履维艰 佐拉警告其提高战术素养

切尔西助教佐拉表示，如果莫拉塔希望在英超赛场取得成功，他必须提高战术素养。

西班牙国脚前锋莫拉塔在切尔西对阵南安普顿的比赛中终于获得首发出场机会，然而他未能帮助球队敲开对手的大门，最终蓝军在斯坦福桥0比0战平圣徒。

助教佐拉坚持认为，莫拉塔仍然是世界足坛最有技术天赋的前锋之一，但是如果他希望在门前找回顶级射手的状态，他必须提高战术意识。

佐拉说：“从技术角度来说，我们仍然认为莫拉塔是一名完美的9号球员。”

“萨里一直坚持这个观点，毫无疑问他在技术上是这个位置最出色的球员之一。”

“但我认为他必须要在战术上有所提高，因为在现在的足球比赛中，如果想获得好的比赛结果，仅仅有技术是不够的，你要有较好的战术配合意识。”

“所以在我看来，他必须在这方面进一步加强。他认识到了这一点，在训练中有积极的态度，他也觉得自己没能打入足够的进球，而他作为射手有责任取得进球。”

“不过他必须将这种心理负担抛到脑后，因为这只会影响你在场上的发挥，无法帮助你有更出色的表现。”

在代表切尔西出场的过去8场比赛里，莫拉塔只打入1球。自2017年夏天从皇马加盟蓝军后，他各项赛事一共为切尔西也只打入了22球。

佐拉补充说：“你是在为切尔西效力，不是南安普顿或者布莱顿，这应该成为你的动力。人们总会对切尔西的9号球员寄予厚望，他们希望这名球员打入更多进球，有出色的表现，你必须要习惯这种高要求。”