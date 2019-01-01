莫拉塔担心被蓝军召回 马竞大派定心丸

在经历了一段不成功的效力时期后，莫拉塔并不愿意回到切尔西。

阿尔瓦罗`莫拉塔已经得到保证，迭戈`西蒙尼和马德里竞技希望留住他，因为他们担心这名前锋可能会在今年夏天被迫回到切尔西。

蓝军正在讨论一笔交易，以将莫拉塔出售给马竞，此前马竞在1月份租借了莫拉塔，当时他正试图离开俱乐部。

切尔西可以召回莫拉塔，这给了他们谈判的筹码；但马竞在支付了440万英镑的租借费用后，以4850万英镑的价格获得了非强制性的购买选择权。

马竞可能希望切尔西能够允许他们继续18个月的租借期，并带有召回条款，因为莫拉塔不顾一切地想要避免回到切尔西。他在本月早些时候透露，他希望这一转会尽快成为永久性的。

“我想留在马竞，但是，根据合同，切尔西可以召回我。”莫拉塔在6月初告诉够力足球：“我们将会看到他们之间的谈判，但是两家俱乐部已经知道我想要什么。我只要求，就像我对马竞说的，尽一切可能尽快完成。因为我只想待在这里。”

在以约1.07亿英镑的价格将格里兹曼卖给巴萨并将罗德里卖给曼城后，马竞将有资金同时签下价值1.12英镑的本菲卡前锋若昂·菲利克斯以及莫拉塔。

与此同时，在切尔西，弗兰克·兰帕德正与蓝军董事会进行谈判，希望以400万英镑的价格从德比郡转会到他缔造传奇地位的俱乐部。

他的幕僚将从谈判中被挑选出来，季前赛将于周三开始，在上赛季末没有国家队任务的球员将参加训练。

在以8800万英镑将埃登·阿扎尔卖给皇家马德里之后，随着转会禁令的临近，兰帕德将不得不依靠租借球员来增强球队的进球潜力。

本赛季下半段效力于水晶宫的米希·巴舒亚伊和阿斯顿维拉的塔米·亚伯拉罕是最有希望回归的球员，买断科瓦契奇的转会也即将官方宣布。