莫拉塔：我都没问 感谢拉莫斯大佬让我踢点球

西班牙队长拉莫斯通常都会主罚球队的点球，但他把点球让给了莫拉塔。

阿尔瓦罗·莫拉塔感谢塞尔吉奥·拉莫斯在周一西班牙3：0战胜瑞典的比赛中让他罚点球，并声称他并没有要求队长给予这个特权。

上半场两队势均力敌，西班牙和瑞典在前45分钟互交白卷，尽管西班牙队在比赛中占据优势。

但僵局在第64分钟被打破，塞巴斯蒂安·拉尔森被判在禁区内手球，拉莫斯挺身而出，帮助西班牙队领先。

20分钟后，另一个机会来了，下半场替补上场的莫拉塔在比赛的最后时刻在禁区内被拉倒。

但拉莫斯并没有再次站出来，西班牙队长坚持让莫拉塔主罚点球。

米克尔·奥亚萨瓦尔在莫拉塔的进球几分钟后再下一城，帮助西班牙队以3-0大胜，并在2020年欧洲杯预选赛的四场比赛中取得了完美的四场胜利。

赛后莫拉塔赞扬了拉莫斯，并告诉记者允许他罚点球是一个出人意料的举动。

“我甚至没有问他(关于点球的事)，因为塞尔吉奥总是想把所有可能的进球都打进。”莫拉塔说：“但他做出了一个令人难以置信的手势。我感谢他，他知道我对他的看法。”

莫拉塔在切尔西苦苦挣扎了一年之后，以租借的方式在马德里竞技完成了2018-19赛季。

这名前锋在15场西甲比赛中打入6粒进球，并助攻两次，俱乐部有权永久购买莫拉塔。

莫拉塔此前一直表示希望自己的未来能留在马德里竞技，并希望留在西班牙首都能让他在西班牙国家队中获得更重要的地位。

“是时候在马竞和国家队向前迈出一步了。”莫拉塔说：“是时候去一个稳定的地方了，不需要担心我的未来，有着赢球的野心。我想留在马竞尽可能久。”