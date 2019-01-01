莫拉塔：如果我只在乎我自己 我早就去打网球了

首都俱乐部错过了一个短暂登顶联赛榜首的机会，这是西班牙人唯一关注的，他的状态也有所改善。

在马德里竞技1-1战平阿拉维斯后，莫拉塔坚持说他不会专注于自己的进球状态，他说如果个人的表现对他来说很重要的话，他应该去打网球。

马竞在周二对蒙迪佐罗萨的比赛中表现平平，但莫拉塔在比赛还剩20分钟的时候打进一球，马竞似乎可以带着三分全身而退。

卢卡斯·佩雷斯在比赛的尾声阶段漂亮地打进了一个弧线球，让马竞失去了在几个小时内登上西甲榜首的机会。

莫拉塔在三场比赛中打进三球，尽管他的个人状态并不是他的首要目标。

“如果我担心自己，我会去打网球。我和更衣室里的其他人一样失望。”西班牙国脚告诉记者。

“我们有机会，但是我们没有利用。对我们来说，丢了两分，但我们也要看看其他球队，看看他们在这样艰难的客场之旅会怎么做。”

莫拉塔错过了一个将比分改写成2-0的好机会，然后不久之后佩雷斯就扳平了比分，教练迭戈·西蒙尼认为，如果费尔南多·帕切科没有做出扑救，比赛就已经结束了。

西蒙尼补充说：“门将做出了一个漂亮的扑救，球没有偏离球门。”

“阿尔瓦罗表现得很好，门将让阿拉维斯继续留在了场上，因为比赛会因为第二粒进球而结束。”

西蒙尼还指出，马竞上半场糟糕的表现是未能赢得比赛的主要原因。

他说：“上半场阿拉维斯表现得更好，他们更紧张，更有侵略性，压制得很好。”

“总的来说，阿拉维斯在上半场踢得很好，我们在下半场做得较好。我们踢得很好，我们遇到了一些状况，但我们压制得更高。”

“如果我们能像下半时那样打好比赛，并且清楚地知道我们在上半时做了什么，我们将会做得很好。”

“很明显，如果一支球队在上半场开局不好，那总是教练的责任，因为他们没有激情，没有动力。”

随着巴萨5-1大胜皇马，马德里竞技在西甲联赛上排名第三。皇家社会、皇家马德里、塞维利亚和比利亚雷亚尔都有可能在周三和周四的比赛后超越他们。