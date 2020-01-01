莫拉塔：回归尤文是梦想成真 誓要帮助球队拿到欧冠冠军

这位西班牙射手完成了重回尤文图斯的交易，他渴望帮助球队完成欧冠冠军的突破。

阿尔瓦罗·莫拉塔希望在完成回到都灵的“梦想”后，帮助尤文图斯结束对欧冠冠军的漫长等待。

这位西班牙国脚目前以租借的形式离开了马德里竞技，再次加盟了尤文图斯，初始租借时间为一赛季，不过在2020-21赛季结束后，他可能会被斑马军团续租一年。除此之外，西甲豪门也可以选择用4500万欧元将其买断。

莫拉塔曾在2014年到2016年期间曾为尤文图斯效力过两年，他在93场比赛中打进了27球，之后皇马激活其回购合同，将其带回了伯纳乌球场，并在他的帮助下赢得了2016-17赛季的欧冠冠军，当时他们在决赛中击败了斑马军团

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莫拉塔的主要目标之一是和尤文图斯一起在欧洲赛场上取得成功，尤文图斯上一次赢得欧冠冠军还要追溯到遥远的1996年。

“当我还年轻的时候，尤文就把赌注押在了我身上，回归斑马军团是我的梦想。”他在发言中告诉记者。

“离开尤文图斯不是我的责任。我在马竞过得很开心，我并不知道认为会如何评价，他们只看到了报纸上的内容，而我准备把这一切都留在心里。正在我回到了尤文图斯，这是最重要的，这些年以来，我一直和很多人保持着联系。”

“那是一段美好的记忆，现在我们要共同面对新的挑战。”

“欧冠冠军对尤文图斯而言是非常重要的。就像过去几年一样，尤文图斯一直都是足坛最强的球队之一，每个人都同意这一点。这些年尤文图斯距离欧冠奖杯一直都很接近，如果我们今年能赢得冠军，那么我将是世界上最幸福的人。我们想完成这个愿望。”

现年27岁的莫拉塔承认，他在过去受到了那些怀疑他能力的人的影响，因为他在2017年以高价转会切尔西的行为并没有收到像预期的那样成功。

然而，他相信自己现在已经成熟了，能够应对为欧洲最大俱乐部之一效力的压力。

“我认为没有批评的声音就说明我不在这个层次上，我年轻的时候经常会注意这些批评。我知道我需要努力工作，清楚自己必须做什么。”莫拉塔说道。

“我在尤文图斯曾有很棒的回忆，我觉得最棒的就是我认识了我的妻子，并未尤文图斯拿到了冠军。”

“我很高兴能回到这里，重新回到都灵的我现在是一个在各个层面都已经成长起来的人了。我在正确的时间出现在正确的地方:我知道我需要做什么，我有必要的经验。加盟尤文是我一次新的机会，一生只有一次的机会。”

莫拉塔曾和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多一起效力于皇家马德里，他透露乳头亚森非常高兴自己能再次和他成为队友。

“我很了解克里斯蒂亚诺，他很开心能和我重逢，甚至在我回来之前，我们就已经交流了很多。我们之间非常熟悉，作为球员我非常了解他，除了足球，我们还谈到了彼此的家庭。”

“我已经准备和他以及迪巴拉成为锋线搭档了，不过由于球队有不少选择，我必须努力训练才能占据一席之地，我会竭尽全力帮助球队，进球，背身做球，完成教练对我的要求。”

“皮尔洛担任尤文图斯的教练，这对我产生了积极的影响，实际上我早就知道总有一天会如此。我很高兴能与这样一位挚爱足球的人共事。前两节训练课让我印象深刻，包括他对球队的管理以及在球场上的指挥。”

“皮尔洛是尤文图斯的完美选择，他完全知道该怎样调度球员，让所有人参与其中，这一切会让球队取得成功。”

“我本赛季想为皮尔洛和尤文图斯打入多少进球？这个问题我不止一次遇到了，所以我想诚实的去回答。身为一名前锋，我当然想一个赛季打入40球。不过我见到不少这样的前锋，但他们的球队最终却一无所获。如果我只关注分球，那我应该去打网球，足球是个集体项目。当然，这并不是说我并不想打入尽可能的进球，我会为此竭尽全力。”