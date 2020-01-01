莫拉塔回应皇马球迷老鼠之歌：代表马竞我自豪

这位前皇马前锋对伯纳乌的球迷在德比中对他的辱骂不屑一顾。

阿尔瓦罗·莫拉塔回应了皇家马德里球迷的叫喊，称他是“老鼠”，并表示他为代表马德里竞技感到骄傲。

莫拉塔从2008年到2014年一直效力于白衣军团，然后在2016-17赛季再次效力，周六他代表西蒙尼的球队回到了伯纳乌。

对于这位27岁的球员来说，这是一次不愉快的客场之旅，因为他的球队在本泽马的进球后以0-1失利，同时他也成为了主场球迷辱骂的对象，球迷们高呼他是“老鼠”。

其他球队

莫拉塔从切尔西租借到马德里竞技，他在青年时代在皇马开始了他的青训生涯，但是他对看台上的这些话不屑一顾。

他在社交媒体上写道：“为加入他的俱乐部而自豪。为自己是印度人而自豪。今天比以往更强大。加油马竞。”

西蒙尼指出，这名前锋因伤离场是这场比赛的关键时刻，他对法国国脚托马斯·勒马尔表达了不满。

“莫拉塔的下场是因为他的腿受到了严重的打击，所以我决定让他下场。”阿根廷人说。

“勒马尔上场了，但却不能以我们需要的方式来回应比赛。亚尼克·卡拉斯科在一段时间没有上场之后上场了，我们必须一点一点地控制他，把他带回到球队中来。至于卡梅略，他是一个技术球员，我们认为他可以上场负责拿球。”

与此同时，西蒙尼也承认球队的表现令人失望。

“当然，我们很担心。”他说：“我们将努力改变这种情况。我们有很多伤病，但是球员会一点一点地回归。”

不过，他没有说明莫拉塔可能会缺席多久。