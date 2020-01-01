莫德里奇：C罗是历史最佳之一 期待真正的AC米兰回归

卢卡·莫德里奇谈到了自己在皇马的未来，以及皇马是如何想念C罗的。

卢卡·莫德里奇表示，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多总是激励皇马去赢得比赛，在他离开过，银河战舰的进球数量有所降低。

从2009年到2018年，葡萄牙球星C罗在伯纳乌度过了9个高产的赛季，并成为了皇马历史最佳射手。

在伯纳乌球场踢球期间，C罗跟随白衣军团5个赛季4夺欧冠，并完成前无古人的三连庄，在此之后，他被白衣军团以1亿欧元的费用卖给了尤文图斯。而在2018-19赛季，在失去了他的情况下，白衣军团立即陷入了困境。

其他球队

本赛季的西甲因新型冠状病毒疫情而中断了三个月时间，目前皇马排名西甲第二名，落后领头羊巴塞罗那2分，还在欧冠16强淘汰赛中1 - 2暂时落后曼城。

莫德里奇曾在2018年短暂地打破了C罗和梅西对金球奖的垄断，赢得了这一久负盛名的个人奖项。莫德里奇承认，皇马的人们已经感受到了C罗离开后的不良后果。

莫德里奇在接受《米兰体育报》的采访时表示：“对我来说，我们现在讨论的这名球员是足坛历史上最伟大的球员之一。”

“在他离开后，我们失去了一些个性，进球数量也降低了，C罗总是想赢下比赛，激励我们前行，促使我们做出反应。”

“他在为人方面也是10分满分。他心地善良，总是乐于帮助那些需要帮助的人。"

现年34岁的莫德里奇在过去的十二个月里一直处于转会漩涡中，他曾被认为会在赛季结束后转会米兰。而他在接受采访时也谈到了自己队伍红黑军团的一种特殊感情。

“博班是我和爸爸的偶像，在我还是个孩子的时候，爸爸就曾给我买了米兰球衣。我曾经想象过成为AC米兰的一员，不过这没有实现。”

“AC米兰近些年陷入了低谷，我们对此感到遗憾。真正的米兰应该出现在欧战中，意甲联赛和欧战都很想念真正的红黑军团。”

“不过当你成为皇马的一员时，你就会很难去考虑去其他球队了。如果我在皇马过得不太顺利，我肯定会好好考虑加盟意甲。不过坦白说，我优先考虑的一直是留在皇马。”

莫德里奇与皇马的现有合同即将进入最后一年，近期的报道暗示这位克罗地亚国脚将会在皇马呆到合同结束，在2021年夏天以自由身离队。

莫德里奇相信自己可以继续在最高水平上进行比赛，并希望在皇马结束自己的职业生涯。

“我相信我还能在高水平上再踢两年，然后我们再看看未来会如何。我想在皇马结束我的职业生涯，但这也取决于俱乐部。”他补充道。

“当然，我会参加教练课程。对我们来说，为国家队效力是一种超越足球的感觉，无论是作为一名球员还是教练，我都很荣幸能在那里。”

作为皇马和金球奖得主，莫德里奇处于最顶尖球员的行列，而他也对有可能在未来成为世界最佳做出了自己的预测。

“姆巴佩拥有成为未来领军人物的所有条件，不过我认为，为了完成这个飞跃，他需要去一个新的联赛，在那里他的球队不那么容易拿到冠军。

“我也看到了维尼修斯拥有的巨大潜力，我还非常欣赏德布劳内和斯特林。”