莫德里奇想要继续留在皇马：我的欲望如此

这名中场球员本赛季初曾与国际米兰联系在一起，他与白衣军团的合同到2020年到期，但目前正在考虑续约。

皇马球星莫德里奇表示，他希望在合同期满后继续留在西甲豪门。

本赛季初曾与意甲国米联系在一起的莫德里奇与皇马的合同到2020年到期。

这位33岁的金球奖得主在圣地亚哥伯纳乌很开心，同时期待能与皇马续约。

莫德里奇告诉记者：“我的合同还有一年半的时间，我很平静，因为那是很长的一段时间。”

“我的愿望是在这里多呆一段时间。我现在就和刚来的第一天一样快乐。”

莫德里奇是在西甲联赛2:0战胜塞维利亚的比赛中进球后发表这番言论的。

卡塞米罗在第78分钟的远射让皇马率先获得领先，随后莫德里奇在补时阶段锁定胜局。莫德里奇在下半场还有一脚射门被横梁挡出。

这场胜利使皇马在积分榜上超越了塞维利亚，跃居第三，目前以7分落后领头羊巴塞罗那。

“我很高兴，我认为我们踢了一场伟大的比赛。”他说。“我们对比赛上的表现和获得的三分都很满意。”

“我们需要沿着这条路走。每个球员都献上了一场伟大的比赛，我们的球迷希望看到我们这样。”

“我们需要一场像这样的比赛来给我们自己和球迷带来欢乐。就我个人而言，我感觉很好，过去一个半月一直感觉很好。

就争冠这个话题，莫德里奇补充道：“我们不需要考虑巴塞罗那或者我们有多少分。我们需要一场接一场的比赛。”

“我们需要战斗，看看赛季结束时我们能走到多远。这是我们需要做的，而不是担心别人。”

马德里将在周四面对国王杯四分之一决赛第一回合的对手赫罗纳，然后将在下周末对阵西班牙人的比赛中重返西甲联赛赛场。