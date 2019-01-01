莫吉支持伊布重返意甲：他的身体跟C罗一样棒

尽管年事已高，这位瑞典球星依然光芒四射，并与这位葡萄牙球星相提并论。

前尤文图斯总经理卢西亚诺·莫吉比较了兹拉坦·伊布拉希莫维奇和克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的体格，因为他支持瑞典人仍然有能力在意甲立足。

尽管伊布拉希莫维奇在10月就38岁了，但他仍然在美国职业足球大联盟为洛杉矶银河效力，在本赛季的16场比赛中攻入13球。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多也在优雅地老去，上个赛季在意甲代表尤文图斯出场21次，今年2月他就34岁了。

随着伊布拉希莫维奇与美国方面的合同到2019年底到期，莫吉呼吁意大利佛罗伦萨考虑签下一名像罗纳尔多一样体格健壮的前锋。

“这不是什么有用的东西，而是更多的东西。兹拉坦的身体让他在这个年龄也能发挥出最好的水平，就像克里斯蒂亚诺·罗纳尔多一样。他正在世界各地播下胜利的种子，甚至在美国也是如此。”莫吉告诉FirenzeViola：“在意甲当然不会那么容易，但是无论我们去哪里踢球，进球都是必须的，如果他来到佛罗伦萨，即使对年轻球员来说，这也将是美妙的，因为他们也许能从他身上学到更多，甚至是教练都不能给的东西。但很明显，他已经不是以前的那个球员了。”

虽然莫吉支持伊布拉希莫维奇在意大利有很大的影响力，但他并不认为苏索和里贝里能有同样的影响力。

“苏索和里贝里我怀疑他们是否有用，这需要一个像他这样有实质贡献的球员。”他说。