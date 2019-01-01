莫伦特斯：很想皇马拿西甲冠军 但这取决于梅西

巴塞罗那的明星球员带领球队以两分优势在积分榜上领先，但是前马德里前锋认为他们可以赶上。

前皇马前锋费尔南多·莫伦特斯相信他的老东家将在本赛季赢得西甲冠军——但这一切都取决于巴塞罗那的莱昂内尔·梅西。

西甲已经进行了18场比赛，齐达内的球队在过去三场比赛中遭遇三连平，目前落后榜首的巴萨两分。

其中一场平局是在诺坎普进行的零失球的国家德比，梅西和其他球员都没有在这个关键时刻做出表率，尽管莫伦特斯知道这种情况很少见。

“我的心告诉我皇马将赢得西甲冠军，”他告诉记者。

“这取决于梅西。当C罗在这里的时候，一切都很接近。”

“这两支球队的水平都很高。赛季将于明年2月正式开始。”

“从那里，你可以看到球队有多好。准备更充分的人将获得冠军。”

随着10年接近尾声，皇马在2010年代里仅两次夺冠，分别是2011-12赛季和2016-17赛季。

十年来，巴萨和梅西一直统治着西班牙足球。他们已经赢得了七次联赛冠军，梅西六次成为最佳射手，到目前为止，他在本赛季联赛出场13次，攻入13球，没有任何放慢脚步的迹象。

莫伦特斯与前马德里后卫、现西甲董事费尔南多·桑兹一起发表了讲话。

与第四名仅7分的优势，桑兹相信冠军之争将向两支以上的球队敞开大门。

“为什么只有马德里或巴塞罗那？我们现在看到的是(卫冕冠军)巴塞罗那输掉比赛的联赛。”他说。

“感谢西甲的努力，他们配合得很好。所有的甲级球队都能从电视转播权中赚到更多的钱，而小一点的球队可以留住他们的球员，从其他地方购买球员来加强他们的实力。”

“这使得西甲的竞争更加激烈，而马德里和巴塞罗那的情况则更加复杂。”

“塞维利亚、瓦伦西亚、马竞都有可能赢得这场比赛……他们还有很长的路要走，但他们有一个很好的阵容，可以赢得更多的积分。”

上赛季，巴萨以11分的优势获得联赛冠军，比排名第四的瓦伦西亚高出26分。

那次胜利也标志着在过去15年里，西甲冠军一直由巴萨、皇马或马德里竞技的球队所霸占。