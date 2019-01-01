莫伊塞·基恩：C罗让我追梦 所以我来了埃弗顿

在这名年轻前锋转会英格兰之前，这名前尤文图斯队友交换了几句智慧的话。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多敦促莫伊塞·基恩追随自己的梦想，后者在这个月早些时候从尤文图斯加盟埃弗顿。

由于渴望在本赛季有更多的比赛时间，基恩选择了加盟太妃糖，这笔交易价值2750万欧元(2500万英镑/ 3100万美元)，并透露他的尤文队友，包括罗纳尔多，帮助他做出了这个决定。

基恩说:“我喜欢英超联赛，我非常关注它。我也和我在尤文图斯的队友们交谈过。我和克里斯蒂亚诺谈过……他告诉我要追随我的梦想，努力工作。我喜欢埃弗顿。这就是我来这里的原因。我承认自己是这个团队的一员。埃弗顿和我都在展望未来。”

上赛季在尤文图斯完成了他的欧冠处子秀后，基恩决心不久将再次在欧洲最大的舞台上踢球。

虽然埃弗顿上赛季以第八名的成绩结束了联赛，但是他们的年轻新星已经表示他希望能够为太妃糖在欧冠中占据一席之地。

“这是任何球员的野心之一，帮助他的球队进入冠军联赛。”他说：“冠军联赛是令人着迷和兴奋的。我想要的是把埃弗顿带进冠军联赛。

“我觉得准备好了。因为我的年龄，我总是要承担很大的责任。在我成长的过程中，我总是和比我大的男孩踢足球，这让我更强壮。也许正是它造就了今天的我。”

基恩在意大利的突破赛季并非一帆风顺，在4月份对阵卡利亚里的比赛中，基恩遭受了种族主义的辱骂。

尽管这是一起丑陋的事件，基恩强调这样的待遇并没有激励他转会英格兰，尤文图斯在这场磨难中完全支持他。

“我们必须与种族主义作斗争，每个人都知道这一点，俱乐部在那种情况下对我很有帮助。”他说：“我非常专注于发挥我最大的能力，这样我就能回报尤文图斯对我的支持。”

基恩在俱乐部的表现令人印象深刻，去年年底他在意大利国家队首次亮相，并在3月对阵芬兰的比赛中首次首发就进球。