莫伊塞·基恩三千万欧元加盟埃弗顿

人们对这位前斑马军团青年球员寄予厚望，他将在古迪逊公园效力到2024年。

埃弗顿已经确认以2750万欧元(2500万英镑/ 3100万美元)的价格签下了尤文图斯的新星莫伊塞·基恩。

加上附加条款，这笔交易的价值可能达到3000万欧元(合2700万英镑/ 3300万美元)，基恩在默西塞德郡的5年合同每年将赚300万欧元(合275万英镑/ 330万美元)。

基恩曾三次代表意大利国家队出战，上个赛季在意甲13场比赛中打入6球。

“能够穿上埃弗顿的球衣，我感到非常自豪和荣幸。我将把我最好的给这支球队，”太妃糖的最新签约告诉埃弗顿电视台：“我被说服签约是因为埃弗顿是一家着眼于未来的俱乐部，我也是。我知道这家俱乐部的规模。它有很大的野心，我将非常努力地帮助我们实现我们想要实现的。我已经习惯了胜利，我想把这种胜利的态度带给球队。我希望我能在场上表现得很好，给球迷们带来欢乐。”

马尔科·席尔瓦的球队希望在上赛季联赛排名第八的基础上有所提高，并认为这名年轻的意大利人是俱乐部寻求进步的精明补充。

“一名前锋是我们今年夏天优先签下的球员之一。”席尔瓦在基恩签约后说：“莫伊塞很强壮，速度很快，有很多优秀的前锋素质，他才19岁。他很有天赋，他已经准备好工作了，准备好改进我们的阵容，给我们提供不同的解决方案。当然，他曾经效力于一家大俱乐部，现在他来到了另一家大俱乐部，准备为这场挑战而战，为埃弗顿足球俱乐部奉献一切。”

埃弗顿的英超联赛将于8月10日在水晶宫的主场拉开序幕。