荷甲联赛被推迟 阿贾克斯欧冠半决赛前足休6天

在国内比赛改期后，荷兰豪门现在将有近一周的时间来准备他们的北伦敦之旅。

阿贾克斯将有一个完整的周末来准备他们的冠军联赛半决赛第一回合对托特纳姆的比赛，此皇家荷兰足球协会(KNVB)决定推迟整个一轮的荷甲赛程。

周二，埃里克·滕·黑格的球队在四分之一决赛第二回合以2-1战胜尤文图斯，自1996年以来首次进入欧冠四强。

在周三托特纳姆热刺同样令人兴奋地淘汰曼城之后，这两支球队将于4月30日周二的托特纳姆热刺球场举行半决赛第一回合的比赛。

阿贾克斯原定在做客托特纳姆热刺的48小时前，即于4月28日周日在联赛中迎战德格拉夫沙普。

这给荷兰足协带来了一个问题，他们表示荷甲球队在两场比赛之间至少要休息两天。

比赛不能提前到周五或周六，因为那是荷兰的国定假日，这意味着届时足协将无法提供足够的管事和警力。

因此，官方现在决定将整个赛程移至5月15日星期三，使之成为常规赛的最后一轮比赛。

荷兰足协认为这比仅仅改期一场比赛要公平得多，因为阿贾克斯正在争夺冠军，而德格拉夫沙普正在与降级作斗争，他们在其他人之后踢的最后一场比赛可能会给他们带来竞争优势。

赛程调整的结果意味着阿贾克斯在对阵托特纳姆之前将有六天的休息时间。与此同时，波切蒂诺的球队将只有两天的休息时间，因为他们将在周六的英超联赛中迎战西汉姆联。

但荷兰足协坚称，这一改变不是为了帮助阿贾克斯实现冠军联赛的雄心。

“这样做是为了满足两场比赛之间至少拥有两个完整的休息日的协议条件。”一份声明说。“这是我们比赛计划中的出发点。”

“这适用于所有俱乐部，也适用于他们参加的所有比赛——荷甲联赛、国内杯赛和欧洲足球赛事。”

“此外，为了比赛的公平进行，我们坚持在最后两个比赛日中所有的俱乐部同时进行比赛。”

与德格拉夫沙普的比赛改期至最后一轮将给阿贾克斯球迷带来一些不好的回忆。

上一次他们在决赛中对阵亨克·德容的球队是在2016年。阿姆斯特丹的球队本可以以一场胜利赢得冠军，但却只能以1-1战平，这使得以3-1击败兹沃勒的埃因霍温保住了冠军头衔，并将阿贾克斯挤到了第二名。