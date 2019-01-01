荷兰重返世界大赛 范戴克：我们准备好了

荷兰队长范戴克对于球队提前晋级2020年欧洲杯的结果感到非常满意，他希望大家可以尽情享受这种快乐。

在昨晚的欧预赛中0-0战平北爱尔兰之后，荷兰已经确定了一个晋级2020年欧洲杯决赛圈的名额。此前，橙衣军团已经接连缺席了16年欧洲杯和18年世界杯。

这场比赛，孟菲斯-德佩的因伤缺席不可避免地给荷兰队带来了些许困扰，而主场作战的北爱尔兰在上半场一度获得了点球机会，更是让科曼的球队一阵心惊。好在史蒂芬-戴维斯并没能利用好这次机会帮助主队打破僵局获得领先，最终只能与荷兰队握手言和。利用这场比赛获得的1个积分，荷兰队提前锁定小组前两名的位置，拿到了2020年欧洲杯的入场券。

范戴克在赛后同样难掩激动，他告诉荷兰广播电台NOS：“最重要的是，我们将再一次踏上大赛舞台。”

“我们今天本来是希望获胜的，我们也得到过一些机会。我们知道这很难，但最后我们还是晋级了。”

“在最后15分钟，荷兰开始打得更为直接，寄希望于任意球和角球。我们要保持犀利，有几次我们做的非常好。”

“我们要去欧洲杯了，现在让我们享受这一切吧。我们已经为此做好了准备。”

而同组的另一支传统强队德国也在4-0大胜白俄罗斯之后，获得了另一个提前晋级的机会。当地时间下周二，德国还将坐镇主场迎战北爱尔兰，而与此同时的荷兰也会迎来爱沙尼亚的挑战。

在结束国家队比赛任务后，范戴克将返回俱乐部，备战11月23日与水晶宫的客场比赛。