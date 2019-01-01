荷兰足协官员确认科曼执教合同中有“巴萨条款”

这位荷兰队主教练的职业抱负是有朝一日能执教西班牙豪门，他曾在上世纪90年代效力巴塞罗那。

荷兰主帅罗纳德·科曼在他现有的合同中有一项条款允许他转会到巴塞罗那，尽管荷兰足协高层希望说服他一直待到2022年世界杯。

在他辉煌的球员生涯中，科曼在6个赛季中为巴塞罗那出场264次。他在那段时间里赢得了10个重大冠军，包括1992年在温布利对桑普多利亚的欧冠决赛中攻入制胜一球。

退役后不久，这位56岁的前球员在1998年到2000年期间担任了路易斯·范加尔在巴萨的助理教练，但是他仍然希望有一天能以主教练的身份回到俱乐部。

在2018年2月与荷兰队签下4年半的合同成为荷兰队教练之前，科曼的执教生涯已经在本菲卡、瓦伦西亚、埃因霍温和埃弗顿等地经历了一段时间。

将科曼从这样一项长期计划中挖走，对大多数球队来说都是代价高昂的。

他还在夏天表示，现在“不是考虑离开橙衣军团的时候”，因为这支球队即将获得2020年欧洲杯资格，这是他们自2014年世界杯以来首次入围重大赛事。

然而，荷兰足球协会的足球总监尼科-扬·胡赫马已经证实，在科曼的合同中有一项条款，如果巴萨与他接触，他可以转会到诺坎普。

理论上，这意味着巴萨可以在任何时候引进科曼，尽管胡赫马希望能说服这位主帅履行完与国家队的合同。

“我希望我们能长期合作，因为我认为事情进展得很好。”他告诉福克斯体育：“但罗纳德一直表示，他希望有一天能成为巴塞罗那的一名教练。让我们看看会发生什么。在橙衣军团的成功肯定会帮助他，就像其他人帮助我们一样。不过，我还是希望他的执教能延续到卡塔尔世界杯。”

当被问及科曼的合同中是否有关于巴塞罗那的具体条款时，胡赫马补充道：“有这方面的协议。他们必须为此掏钱。”