荷兰国门：市场价格太疯狂 很难有球队买断我

荷兰国门西莱森希望在夏天转会，但他不确定会有球队愿意支付他的违约金。

贾斯帕·西莱森表示，对他来说，6000万欧元(5300万英镑/ 6800万美元)的身价“并不容易”让他离开巴塞罗那，曼联被认为在观察着他的情况。

这位30岁的门将在2016年完成了从阿贾克斯转会到诺坎普的转会，但此后一直未能在巴尔韦德的阵容中获得一个固定的位置。

特尔施特根已经锁定了巴萨的第一门将位置，这使得西莱森在过去三个赛季里只能在西甲出场五次。

这位荷兰门将上赛季在所有比赛中只首发了10场比赛，他已经表达了在夏季转会窗期间离开俱乐部的愿望。

他与曼联的转会联系紧密，大卫·德赫亚继续拖延签订曼联开出的新合同。

西莱森是他的国家队的第一选择，他也想在俱乐部担任同样的角色，但是他目前与巴萨的合同要到2021年才会到期。

他告诉Voetbal International:“我的买断条款让我很难转会。很明显，巴萨不会为了一个苹果和一个鸡蛋让我离开。”

本菲卡也有兴趣将西莱森从西甲挖走，但开价1300万欧元(合1500万美元)远低于巴萨的可观估值。

去年利物浦和切尔西分别打破转会记录签下了阿利森和凯帕，门将的市场价值也随之暴涨。

西莱森认为通胀可能是他不得不留在原地的主要原因，他补充道：“老实说，市场真的疯了。的确，他们为我们都知道不值那么多钱的球员支付了令人难以置信的转会费。但你必须承认，是市场决定了价格，每个球员的情况取决于当时的市场。”

然而，这位荷兰球星也透露，无论他现在的东家做出什么决定，他都会接受。

西莱森总结道:“俱乐部知道我从来都不是一个喜欢小题大做的人。”