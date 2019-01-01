药检过关 马赫雷斯可出战英超首轮

瓜迪奥拉解释说，为了避免药检不合格的风险，阿尔及利亚人在错过了上周战胜红军的比赛后接受了药检。

里亚德·马赫雷斯在上周末的社区盾杯比赛中缺席，经过药检后被允许代表曼城出战。

在温布利战胜利物浦的点球大战结束后，瓜迪奥拉解释说，马赫雷斯没进大名单是因为他们不能确定他是否在非洲国家杯上随阿尔及利亚国家队出征时不慎摄入了违禁物质。

尽管如此，马赫雷斯还是有可能在本周六对阵西汉姆联的联赛卫冕冠军首场比赛中重返曼城阵容。瓜迪奥拉透露，英国反兴奋剂检测人员的来访已经为28岁的马赫雷斯扫清了障碍。

瓜迪奥拉说:“在非洲杯之后，他的鼻子做了一个小手术，这样他就能更好地呼吸，这是正常的情况。医生——我不认为他来自国家队——没有发送必要的(文件)，这是(他没有上场的)唯一原因。我们没有在正确的时间得到它。但在上周之后，反兴奋剂机构进行了测试。一切都很清楚。他可以踢。我们的医生来找我，说他们不知道他到底吃了什么。每次你拿东西的时候，你都要通知俱乐部并列好清单。每个人都知道它。我们每个月都会通过一两个控件。那一刻我们没有，他在阿尔及利亚做到了。所以这是预防措施，我们必须小心。最好不要用他，这就是原因。这周之后，他们来测试他，他已经为明天做好了准备。”

在接下来的几个月里，马赫雷斯可能会对曼城产生更大的影响——他的边锋队友勒罗伊·萨内前十字韧带受伤将面临长达7个月的伤停。

自从防守中场罗德里以6300万英镑的价格从马德里竞技转会而来后，曼城第一身价这个头衔就不再属于这位阿尔及利亚人了。瓜迪奥拉预计他的新球员将在英格兰迅速产生影响。

瓜迪奥拉补充道:“当你想要定义控球中场时，他是一个典型的控球中场。像卡里克，像布斯克茨，控球中场。你在考虑什么对团队最有利。他踢球不是为了取得好成绩，他踢球是为了让别人更好。没有纹身，没有马尾辫。完美的。正常的。就是个控球中场。他年轻，强壮，帮助我们打长传，他很聪明。他在马德里竞技和西蒙尼一起学习。他对西蒙尼所做的工作将在这个赛季对我们有很大的帮助。我有这种感觉。有时，球员们需要更多的时间，但一周或10天后，我们意识到这个人会对我们很好。”