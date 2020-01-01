药厂体育总监：哈弗茨将成为未来十年足坛最佳之一

凯·哈弗茨的未来还未确定，但勒沃库森体育总监西蒙·罗尔菲斯认为，他将在未来10年里成为足坛最佳之一。

勒沃库森体育总监西蒙·罗尔菲斯表示，凯·哈弗茨可能会在未来十年成为足坛中举足轻重的球员，不过关于球员的未来还没有被决定。

勒沃库森的凯·哈弗茨经历了一个出色的赛季，目前绝大部分人都认为德国新星会在今夏离开这家德甲劲旅。

这位德国国脚本赛季在联赛中贡献了11粒进球和5次助攻，并一直被与拜仁慕尼黑和曼联联系在一起。

其他球队

罗尔菲斯在拜耳竞技球场度过了自己职业生涯的大部分时间，而根据他的预测，无论哈弗茨加盟哪家球队，都会产生很大的影响。

“我们还不知道哈弗茨的未来究竟会怎么样，”罗尔菲斯告诉《马卡报》。“我们知道所有德国和欧洲的豪门都在追求他，他有能力在任何地方踢球。”

“他是一名出色的球员，很多年以来，拜仁一直在考察这位德国年轻天才。”

“但是我们必须等待，有很多因素会对哈弗茨接下来的职业生涯产生影响，他的未来之路还没有被决定。”

“我只能说我喜欢看他踢球，尤其是看到他尽可能长时间穿着勒沃库森球衣踢球，除此之外，我对其他球队并没有特别的喜爱。”

“他将成为未来10年最具统治力的球员之一。”

罗尔夫斯承认，新型冠状病毒疫情可能会影响竞争对手未来几个月在转会方面的支出，这会让他们有更大的可能将哈弗茨再留一个赛季。

“无论如何，俱乐部都应该保持冷静。”

“转会市场已经发生了变化，不过在一两年后，就顶级球星而言，一切将再次恢复原样。”

“哈弗茨的合同到2022年到期，我们很平静。我们经常与他、他的家人和他的代表进行交流，至于未来，等等看吧。”

哈弗茨并不是勒沃库森唯一一个令人感到兴奋的年轻天才，21岁的中后卫埃德蒙德·塔普索巴在一月份从吉马雷斯转会到勒沃库森后，很快就给人们留下了深刻的印象。

罗尔菲斯承认勒沃库森失去更好的球员是预料之中的事情，但他希望俱乐部能够改革并更进一步，以留下自己的明星球员。

“我们已经习惯失去明星球员了，”他解释说。“在我们的每场比赛中，都会有一大堆其他球队的球探，我们对内有很多有趣的年轻球员，我们知道有朝一日他们将加盟更大的俱乐部。”

“这是我们俱乐部的特质，就像发生在卡瓦哈尔、克罗斯、巴拉克和比达尔身上的一样。”

“对于埃德蒙德·塔普索巴，他和我们的合同期限很长。2025年才会到期，我们对他的未来很冷静。总的来说，我们一直在努力提高俱乐部的水平，让这些球员对留队感兴趣。”

在德甲恢复比赛后，拜仁再次展现出了无与伦比的状态与实力，极有可能实现德甲八连冠，罗尔菲斯认为这对联赛整体可能并不是很好的信号。

“当然，如果出现其他的冠军竞争者会更好。不过你也可以看到，本赛季的德甲竞争比以前更激烈了，尽管拜仁看起来将再次夺冠。不过其他球队和拜仁的竞争中也有所成长，但拜仁的夺冠次数太多了。”