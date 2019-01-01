草皮很滑 瓜帅满意球员全身而退晋级决赛

曼城在周四凌晨的联赛杯半决赛次回合中客场1比0击败伯顿，两回合总比分10比0淘汰对手成功晋级决赛，主帅瓜迪奥拉很满意年轻球员们的表现。

北京时间1月24日，今天凌晨结束的联赛杯半决赛次回合中，曼城客场1比0击败伯顿，凭借两回合10比0的大比分晋级联赛杯决赛，他们将会面对切尔西和热刺之间的胜者。

不过，由于近来英格兰气温接近零度，曼城主帅在看到球员们全身而退没有受伤的带走一场胜利后，终于松了一口气。

“这个球场里的草皮太滑了，太危险了，”瓜迪奥拉在赛后接受《天空体育》采访时表示。

“我们踢得不错，但是最后一脚球的处理总是不好，不过伯顿也只有两三次机会，并且门将穆里奇的表现非常出色。”

“我们成功进入了决赛，首回合我们9-0赢了，但球队并没有就此缺乏求胜欲望，次回合我们踢得很认真，没有受伤。”

“进入决赛很重要，连续两个赛季进入决赛不是件容易的事情。无论是哪一项赛事，我们都会全力以赴。现在我们需要好好准备，力争在决赛中取得胜利。”

瓜迪奥拉在本场比赛中派出了一些年轻球员，包括福登在内都获得了首发出场的机会。

他补充说：“年轻球员们的表现很优秀，两个中卫都很年轻，但是都踢得不错。”

德布劳内和门迪在本赛季由于伤病缺席了很多比赛，这一次他们也获得了出场时间。