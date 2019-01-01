草根射手再冲纪录 罗杰斯：瓦尔迪是欧洲最佳之一

蓝狐球星在联赛中进球超过了梅西和C·罗纳尔多，他的教练对他的能力没有任何怀疑。

布伦丹·罗杰斯说杰米·瓦尔迪是欧洲最好的前锋之一，他在比赛中的贡献远不止进球。

这位莱斯特城的偶像在金靴奖的竞争中处于领先地位，他正在追逐自己创造的纪录。他目前连续7场英超联赛的进球已经接近他在2015-16赛季的11场纪录。

自从罗杰斯来到王权球场以来，没有哪个球员比瓦尔迪进的球更多，但是他的教练觉得没有必要抢他的风头。

罗杰斯对记者说：“这要归功于他。他是一个不可思议的天才，他拥有所有大球队在前锋身上寻找的特质——快速和努力。在我所有的日子里，这也是我喜欢的球员的类型。来到这里，我知道他是欧洲最好的球员之一，这给了他信心来证明这一点。

“有时候球员在30岁出头的时候就被淘汰了。但从他的活力和速度来看，这是一个他能适应我们工作方式的例子，我觉得这很容易。他想要工作，想要跑身后，想要施压，所以我喜欢球队这样踢，这是他天生的。”

除了在过去7场比赛中打进9球外，瓦尔迪还送出了2次助攻，这充分体现了罗杰斯眼中的无私精神。

罗杰斯说：“和他一起工作很愉快。他想进球，但他也想创造进球。他是一个非常无私的球员。他为球队付出的努力，他的逼抢和助攻，他的想法不像一些前锋，他们只是为了进球和考虑自己。”

“这是一个很好的特点，但是杰米是一个很好的团队合作者。他做的每一件事都是为了团队的最大利益，当你有这样的人在他的水平上，有这样的素质和心态在团队中是很好的。”

莱斯特城将在周日做客阿斯顿维拉，以巩固他们在英超第二的地位。