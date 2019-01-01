茅坑作法 布莱顿后卫欲用双重怪诞玄学阻击曼联

布莱顿后卫达菲揭示了自己的怪异迷信，并希望藉此击败曼联。

布莱顿的肖恩·达菲揭示了足球史上最奇异­的迷信之一——他的幸运厕所。

他会在到达客场后选择一个厕所隔间，然后迷信地确保自己这天之内只用这一个隔间。

在老特拉福德，同样的情况也会发生。本周六布莱顿将客场挑战曼联，目标剑指三连胜。

达菲本赛季在联赛和杯赛的客场取得了三个进球，这三场比赛布莱顿都保持不败。

“这是几年前开始的，”这位爱尔兰后卫说道：“我喜欢在客场比赛中选择一个幸运的厕所。”

“即使有三个隔间，但是如果有人在我的隔间里，我就会等。有时我会把人赶走，对他们说‘离开这里’，尽管其他隔间都是空的。”

“我知道这很奇怪，但现在所有的队友都知道了。我要到球场才会选择哪个隔间，然后一蹲到底。”

达菲的目标是终结曼联的六连胜。

他补充道:“当我去老特拉福德的时候，我也会这么做，我会选择一个（隔间）。这是最奇怪的迷信，当然，我也收到了一些诡秘的眼神。但这就是迷信。”

这位27岁的球员还把他的球衣号码从22号换成了4号。

“我穿那个号码还没进过球，”他解释说：“我们的球衣管理员说，‘你会进四个球’。我现在已经进四个了，我希望他错了。能在老特拉福德再进一个就太完美了。”