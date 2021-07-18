范迪克怒喷镜报记者：我没反对范加尔回国家队执教 你真可耻
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(C)Getty Images
范迪克否认自己带领荷兰队反对范加尔回归，他称媒体的报道完全错误。
在解雇弗兰克-德波尔之后，荷兰国家队目前正在寻找一名新主帅，有消息称，他们希望邀请前任主教练范加尔回归。范加尔此前曾两度执教荷兰国家队，但《镜报》称范迪克是荷兰队内数名反对范加尔回归的球员之一。
这篇报道表示，范迪克希望前切尔西助教亨克-滕卡特成为荷兰队主帅，但荷兰足协却计划邀请接近70岁的范加尔复出。
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范迪克随后在社交媒体上反驳了这一说法，他在推特上写道：“这个新闻完全是假的，对记者来说，现在这个时候讲真话比捏造事实更重要，你真可耻，穆洛克先生。”
自从2016年离开曼联之后，范加尔就没有再执教过球队，2019年他宣布自己正式从足坛退役，不会再参与任何形式的与足球有关的工作。
执教25年间，范加尔带领过阿贾克斯、巴塞罗那、拜仁慕尼黑、荷兰国家队和曼联等俱乐部，并取得过巨大成功，赢得了欧冠冠军、西甲冠军和德甲冠军等荣誉。
据报道，一旦自己的一系列税务问题得到解决，范加尔就将重返国家队执教，然而，荷兰足协监事会还没有正式批准这次任命。
范迪克在2015年完成荷兰国家队首秀，至今他已为橙衣军团出场38次，打进4球。