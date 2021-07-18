范迪克怒喷镜报记者：我没反对范加尔回国家队执教 你真可耻

这位利物浦球星最近反驳了媒体上关于他反对范加尔执教荷兰国家队的说法。

范迪克否认自己带领荷兰队反对范加尔回归，他称媒体的报道完全错误。

在解雇弗兰克-德波尔之后，荷兰国家队目前正在寻找一名新主帅，有消息称，他们希望邀请前任主教练范加尔回归。范加尔此前曾两度执教荷兰国家队，但《镜报》称范迪克是荷兰队内数名反对范加尔回归的球员之一。

这篇报道表示，范迪克希望前切尔西助教亨克-滕卡特成为荷兰队主帅，但荷兰足协却计划邀请接近70岁的范加尔复出。

范迪克随后在社交媒体上反驳了这一说法，他在推特上写道：“这个新闻完全是假的，对记者来说，现在这个时候讲真话比捏造事实更重要，你真可耻，穆洛克先生。”

自从2016年离开曼联之后，范加尔就没有再执教过球队，2019年他宣布自己正式从足坛退役，不会再参与任何形式的与足球有关的工作。

执教25年间，范加尔带领过阿贾克斯、巴塞罗那、拜仁慕尼黑、荷兰国家队和曼联等俱乐部，并取得过巨大成功，赢得了欧冠冠军、西甲冠军和德甲冠军等荣誉。

据报道，一旦自己的一系列税务问题得到解决，范加尔就将重返国家队执教，然而，荷兰足协监事会还没有正式批准这次任命。

范迪克在2015年完成荷兰国家队首秀，至今他已为橙衣军团出场38次，打进4球。