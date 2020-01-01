范迪克：希望在离开时被视为利物浦传奇

在范迪克加盟后，利物浦得到了极大提高，而他本人则希望在接下来的几年里将自己打造成红军传奇。

维吉尔·范迪克希望在自己的职业生涯结束后，人们能记住他是一位“利物浦传奇”。

自2018年1月加盟利物浦以来，这位荷兰中后卫一直都是球队的标志性球员，他在利物浦从争四球队成长为欧冠冠军和英超领头羊的过程中发挥了极为重要的作用。

在新型冠状病毒疫情导致英超无限期停赛之前，利物浦以25分的优势高居联赛积分榜榜首，这可能是他们时隔30年以来的第一座联赛冠军奖杯。

其他球队

范迪克被外界视为红军成绩突飞猛进的关键人物，在去年的金球奖评选中，他差点击败了巴萨巨星梅西。

这位荷兰国脚现年28岁，许多俱乐部都渴望引进他，但他似乎并没有离队的打算，并希望在自己的挂靴的时候，能被视为利物浦历史上最伟大的球员之一。

当被问及职业生涯结束时，他希望人们如何记住他时，他告诉《每日体育报》:“我希望被人们视为利物浦传奇。我想在这里取得不可思议的成就。”

“我们有一支出色的球队，我们什么都不缺，我们有获胜所必需的一切:一位我们认同的主帅，一支全能的球队，一种孕育着胜利的比赛风格，一座球场和发挥着自己作用的球迷。”

“是的，我想成为那些退役后重回安菲尔德的球员之一。我偶然中遇到过俱乐部的传奇人物，我感觉自己是这个大家庭的一部分。”

尽管新型冠状病毒疫情让英超进去了停摆状态，但利物浦斩获30年来的首个联赛冠军似乎已成为了定局。不过，他们却在停赛前的最后一场比赛中被马德里竞技淘汰，无缘卫冕欧冠冠军头衔。