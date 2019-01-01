范戴克：高价转会费没啥大不了 该踢球就踢球

这位后卫在欧冠超级杯利物浦对切尔西的比赛前淡化了转会费的重要性。

利物浦球星维吉尔·范戴克坚称，他7500万英镑(9100万美元)的身价从来就不是问题，本月早些时候，后卫的转会费世界纪录被打破。

范戴克于2018年1月从南安普顿转会利物浦，这笔巨额转会费最初让人侧目。

但这位荷兰国脚上赛季帮助英超豪门赢得了欧冠冠军，并在主教练尤尔根·克洛普的带领下成为金球奖的有力争夺者。

然而，本月早些时候，曼联以8000万英镑(合9600万美元)的价格收购了莱斯特城的英格兰中后卫哈利·马奎尔，打破了世界纪录。

周三在伊斯坦布尔举行的欧洲超级杯赛前范戴克淡化了这笔费用的重要性。

“这对我来说不是什么大问题。这是你无法影响的事情。”他在新闻发布会上说：“这是事实，这是市场，你唯一能做的就是低下头开始比赛，为球队奉献一切。我就是这么做的，而且到目前为止效果不错，我将继续努力，继续进步，成为一名更好的球员。”

欧冠冠军利物浦将以热门身份迎战切尔西，他们的英超赛季开局4-1战胜诺维奇城，兰帕德的球队0-4负于曼联。

范戴克渴望尤尔根·克洛普的球队自2005年以来第一次为利物浦赢得这座奖杯。

“我认为这对双方都有利，他们了解我们，我们了解他们，但最重要的是，这是一场比赛，一场决赛，任何事情都有可能发生。”他说：“我们知道在赛季初每个人都会从休息中回来。我们已经准备好了，我们想赢得奖杯，我们将尽一切可能来捧起奖杯。”