范戴克：马竞打法很西班牙 利物浦还有90分钟可用

虽然首回合客场不敌马竞，但红军后卫相信这只是运气欠佳。

比赛开场仅4分钟，马竞获得角球机会，科克开出角球，萨乌尔趁乱推射破门。这粒进球也成为了全场唯一进球，最终马竞1-0击败利物浦。西蒙尼的球场将带着主场胜利和1个净胜球，在3月11日前往安菲尔德进行次回合的对决。

虽然卫冕冠军利物浦在控球率上占有巨大优势，但全场0射门的尴尬数据令他们只能失望而归。

不过红军后卫范戴克对这个结果并不感到忧虑，他认为利物浦仍有很大机会在主场实现翻盘。

其他球队

范戴克告诉BT体育：“我们被对手利用角球打入一球，这是他们的第一个机会，甚至这根本算不上是个机会。”

“比赛大部分时间都是我们拿球，但很遗憾这没能带来太多机会。我们还有下一个90分钟去改正错误。”

“这就是他们踢球的方式，很西班牙，但你必须去适应。我们都知道这点，我认为我们控制局面还是比较成功的。”

另一位红军后卫安迪-罗伯逊也强调，万达大都会体育场的欢呼未免来得太早了一些。

罗伯逊说道：“我们表现还不错，但我们都知道我们还可以更好。我们还有次回合可以改进。”

“他们在赛后的庆祝就像他们已经赢得了两场比赛。他们会来到安菲尔德，而我们知道我们的球迷都会在那里。”

“我们给了他们一个尽可能好的开局，所以球迷们都很支持他们。但之后他们就会跌倒，会感到愤怒。”

结束了欧冠本轮的赛程，利物浦将在下周一重返英超。他们会坐镇出场迎来西汉姆的挑战，五天之后，他们还将前往客场与沃特福德交手。

目前克洛普在球队在排名次席的曼城少赛一轮的情况下，已经领先蓝月亮多达25分。这将是红军30年以来距离英超冠军最近的一次。