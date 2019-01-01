过来人 范戴克：马奎尔的身价会让他有压力

曼联新签下的后卫已经超过了荷兰人成为世界上最昂贵的后卫，这将给马奎尔带来更大的压力。

维吉尔·范戴克忠告哈利·马奎尔，“世界上最昂贵后卫”的称号在这位英格兰国脚破纪录转会曼联后带来了更大的压力。

这位荷兰国脚对这一点应该有所了解，此前他就是身价最高的后卫，但马奎尔从莱斯特城转会曼联的8000万英镑(9700万美元)终结了范戴克20个月来作为全球最贵中后卫的地位。

这位前赫尔城球员的转会在周一完成，他将在本周末的英超首轮比赛中首次代表曼联出场，届时他将和他的新队友一起面对切尔西。

毫无疑问，所有的目光都将集中在这位26岁的老特拉福德球员身上，范戴克说现在他的肩膀将承受更大的压力。

“祝他好运。”利物浦后卫告诉记者：“我对此什么也不能说，因为总会有一段时间它会改变。这就是市场。他对此没有任何影响，但我希望他一切顺利。价格是有压力的，但变化不大，因为像曼联这样的大俱乐部总是有压力。但我希望他一切顺利。”

范戴克甚至为马奎尔提供了一些建议，帮助他应对即将面临的额外压力。

“要完全关闭所有的压力并不容易。就我个人而言，我喜欢正确看待事情。很多事情比踢足球更重要，我们所做的一切都是有福的。我们可以做我们喜欢做的事，也可以为利物浦踢球——他们是一家如此大的俱乐部。你需要享受它，但是压力总是存在的。只要专注于你喜欢做的事情，并发挥出你最好的水平。把你的能力带出球场，享受你的比赛，不要想其他的事情。”