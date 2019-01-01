范戴克：金球奖自有公论 只专注自我进步

这名后卫很荣幸被认为是该奖项的顶级球员之一，但他的重点是成为俱乐部年轻球员的榜样。

利物浦球星维吉尔·范戴克被认为是金球奖的候选人，他感到“荣幸”。他相信选民们会做出正确的决定，但他坚持说，他只是专注于提高自己，并为俱乐部的年轻球员树立榜样。

在马奎尔以8000万英镑(9700万美元)转会曼联之前，范戴克曾是世界上身价最高的后卫。

范戴克帮助利物浦的后防线取得了联赛最少的失球，并最终以97分的成绩取得了俱乐部最好的成绩，获得了自2005年以来的首个欧冠冠军。

荷兰队队长也帮助球队打入了欧洲国家联赛的决赛，尽管他们在决赛输给了葡萄牙。

范戴克在2019年的出色表现让他被认为是金球奖的候选人，这是自2006年卡纳瓦罗以来后卫们都没有做到的。

但是范戴克坚持说，虽然能够在候选人中被提及是一种荣耀，但是他在选举结果中没有发言权，他只专注于提高自己的水平。

“很明显，我很荣幸被提名为金球奖的候选人，但我唯一能影响它的方法就是专注于打好比赛。”范戴克告诉记者。

他说:“我没有投票权，但是我相信那些有投票权的人会在适当的时候做出正确的决定。如果我被选中，我将非常荣幸。但是，如果我没有被选中，那也不是世界末日。每个人都有自己的看法，但我感觉很好，我感觉很棒，我可以继续提高。”

范戴克新赛季开局不错，在周五利物浦4-1战胜诺维奇的比赛中攻入一球。

但这位中后卫说他并不满意，他的目标是提高自己的表现，为那些希望通过利物浦学院进入一线队的年轻球员树立榜样。

“还有很多需要改进的地方。”范戴克说：“我唯一想做的就是继续努力，在每场比赛中尽我所能。在训练方面，我也想成为梅尔伍德所有球员的榜样。但我必须不断好转。每个人都可以变得更好。这就是我的感受，这就是我想做的。”