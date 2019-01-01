范戴克赞美红军名宿的支持：达格利什给我短信

据这位后卫表示，俱乐部的传奇球员们分享了他们辉煌岁月的故事，激励了克洛普的球队。

范戴克描述了利物浦对他们最伟大的球员的崇敬之情，还透露说达格利什在本赛季红军在联赛争冠一路以来的比赛前一直有给他发过短信。

自2017年1月从南安普顿以7500万英镑（9700万美元）的身价转会加盟利物浦以来，这位27岁的后卫已经成为安菲尔德球迷的的最爱。而在加盟不久，他与达格利什交换了电话号码。

红军英雄达格利什曾两次执教俱乐部，现在是一名总监。他在利物浦效力期间，曾赢得了6次顶级联赛冠军和3次欧洲冠军。范戴克描述了这些传奇前辈对克洛普的高水平球队所产生的积极影响。

“达格利什一开始就给了我他的手机号码，让我随时给他打电话。”

“不可思议的是，他有时会在比赛前给我发信息。这就是利物浦所代表的精神。”

“和大多数俱乐部一样，利物浦也有一些球员的私人包厢。我也有我自己的私人包厢给到我的家人。而要前往那里，你必须路过会议室。”

“在比赛日，这就像走进博物馆一样。几乎所有利物浦的传奇人物都会在场。”

范戴克几乎打满了利物浦在本赛季英超联赛中的所有比赛——仅仅比全勤少了35分钟，他已经为利物浦出场了51次。

克洛普的球队目前在积分榜上领先4分，范戴克表示，他和他的队友们也意识到了——自1990年以来，他们有机会再次把联赛冠军头衔带回安菲尔德，并也获得传奇般的地位。

“我很喜欢听那些曾经效力于这个神奇俱乐部的人讲以前的故事。”他补充道。

“当你对这家俱乐部存有意义的时候，他们永远不会忘记你。”

“你永远是利物浦的一员。”